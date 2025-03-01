喜雙飛：模界辣媽 索過美少女

模特兒界有唔少辣媽，除咗樣貌身材冇因為生過BB而跌Watt，喺鏡頭前賣弄性感時亦冇因為榮升人母而有所收斂。好似今日會嚟一場比併嘅兩位模界辣媽，分別來自美、泰兩國，望落比好多後生女仲要索呢！

婚後不言退 好多人覺得模特兒一旦結婚產子，係時候收山做少奶奶，但身為一子之母嘅Aunsiya Aunaun，卻不以為然，成為泰國模界入面最索辣媽之一。呢位來自泰國清邁嘅美女，早喺2013年開始擔任模特兒，憑住青春氣息同玲瓏浮凸嘅身材，話咁快喺業界打響名堂，先後為多本時裝、汽車、美容雜誌同網站拍寫真，更開始經營網絡社交帳號，令人氣極速飆升。Aunsiya Aunaun坦言自細就希望成為模特兒，所以好用心經營事業，寫真演出亦愈來愈性感，成為唔少男士心目中嘅性感女神。正當事業發展如日中天之際，阿妹突然傳嚟結婚消息，過咗冇耐仲誕下兒子，唔少人以為佢會收山唔撈，但結果令人意外，佢好快就喺模界復出，繼續行性感路線，身上仲多咗一股女人味添！

Aunsiya Aunaun

出生地：泰國清邁

身高：168cm

三圍：35F-24-36

毋懼黑歷史 數到美國模特兒界嘅辣媽代表，來自加州斯托克頓嘅Julianne Kissinger絕對有條件入圍，淨係心口嗰對激凸胸器，襯埋少布到暈嘅性感裝束，嗰種辣度就足以令男士們流晒口水。除此之外，Julianne Kissinger擁有美國、德國同葡萄牙血統，個樣有齊混血美女嘅特徵，包括深邃嘅眉眼、高挺嘅鼻樑、好有立體感嘅五官，可謂魅力非凡，難怪喺2015年開始喺IG分享辣照後，人氣大爆發，先後獲得多本男士雜誌及網站青睞，頻頻拍攝性感寫真，成為模界嘅耀眼新星。之不過，人紅自然易招是非，當時有媒體發現，佢曾經喺IG分享初生女兒嘅照片，引嚟未婚產子嘅揣測。事件曝光後，Julianne Kissinger大方承認已為人母，但絕口不提父親身份，幸好得到粉絲力撐，更獲封「網絡最辣單親媽」嘅稱號。

Julianne Kissinger

出生地：美國加州

身高：165cm

三圍：32DD-22-33

第1回合：鬥性感 同為模界嘅人氣辣媽，兩人經常喺網絡社交帳號派福利，其中Aunsiya Aunaun冇因為榮升人母而收起性感，近排拍攝嘅寫真辣度十足，相當吸睛。至於Julianne Kissinger喺社交網發布嘅福利照，性感程度明顯有所保留，但喺OnlyFans帳號呈獻嘅寫真達限制級水準，辣度真係超勁！

第2回合：鬥身材 以洋妞嚟講，Julianne Kissinger嘅身材算係嬌滴滴嗰一類，雖然上圍只係32吋，但有DD Cup，望落一啲都唔細，但比起Aunsiya Aunaun嗰對35F車頭燈，似乎略遜一籌，而且後者唔止生得高啲，個躉又大啲，肌膚亦白啲，配合埋纖幼蛇腰，睇頭十足。

第3回合：鬥人氣 查實兩位辣媽都有唔少粉絲，其中Aunsiya Aunaun嘅IG有超過22萬人追蹤，臉書專頁則有超過11萬粉絲，以泰模嚟講算係唔錯嘅數字。至於Julianne Kissinger嘅IG雖然僅得約6萬粉絲，貌似輸畀前者幾條街，但X帳號有超過100萬粉絲，人氣有幾勁可想而知。

Report：打和！ 辣媽能否喺辣妹林立嘅模特兒界立足？睇番Julianne Kissinger同Aunsiya Aunaun嘅辣照同人氣，答案呼之欲出。查實喺大眾眼中，理得你係辣妹定辣媽，着眼點在於樣靚身材正、寫真演出又夠性感，而今次登場嘅兩位主角都符合晒以上條件，無謂勉強分高下，打和最合理！

撰文：魂