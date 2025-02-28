色日放送：結伴去南國 隨時要肉搏

眨吓眼嚟到2月尾，相信唔少人已經諗定復活節去邊處玩，AV業界資深人士神仙乙就話最鍾意去熱帶地區度假，事關可以享受陽光與海灘，仲有得睇免費水着Show，若然碰上熱情女郎送秋波，分分鐘可以嚟番一場有益身心嘅床上運動呢！

4人混戰 喺Moodyz推出嘅《GO TO激情旅行》入面，兩位火辣癡女——葵伊吹、石原希望分別帶同男伴一齊去熱帶地區旅行，期間唔止享受陽光與海灘，仲嚟個BBQ營火大會。4個人愈玩愈好感情，晚上返到酒店房仲繼續飲酒作樂，喺酒精影響下，更上演2對2床上激戰添！正所謂「隔籬飯香」，兩位癡女同自己男伴搞完之後，總係覺得對方條仔有啲過人之處，於是交換伴侶再激戰，真係好淫亂呀！

慾火高漲 本中為慶祝美谷朱音出道6周年，特別炮製《與辣妹到南國旅行》，安排一位英俊男優陪朱音去熱帶地區度假，期間雙方可以隨心所欲點玩都得。由於朱音嘅生性放蕩，同男優行行吓商場，忽然慾火高漲，隨即拉對方去廁所先行吹奏一曲。揸車返酒店途中，朱音又想要，於是求其泊喺路邊玩車震。返到酒店房，唔怕有人騷擾，兩人玩得更放，多種體位都試吓，結果一個晚上砌足12次咁多！

雙花夾擊 由GLORYQUEST出品嘅《W巨乳癡女之逆3P》，搵嚟星明日菜、志田美月呢兩位大波妹聯手出擊，結伴去熱帶小島四圍溝仔！片中所見，兩女一見到有男人單獨行街，就會上前勾引，唔止嗲聲嗲氣，又不斷請對方食波餅，所以每次溝仔都冇甩拖！當獵物被帶到度假中心，兩女就會即刻剝衫剝褲夾擊對方，表現得好有默契。一輪3P激戰，當然唔夠喉啦，兩女之後會同獵物玩到出戶外，喺陽光照耀下，享受狂歡帶嚟嘅快感！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙好鍾意去熱帶地區度假，有時唔得閒出行，就會睇吓日本AV嘅南國旅行系列，實行望梅止渴！今日介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意《GO TO激情旅行》，原因係葵伊吹同石原希望唔止身材弗爆，而且熱情奔放，旅行期間試勻目的地唔同玩意，令人好似睇緊旅遊特輯一樣，之後再加上大兜亂式激戰，為成套作品掀起高潮！

撰文：賢