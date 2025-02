有性趣：膝傷男士最佳體位

男人當然希望床上雄風歷久不衰,只係人到老年,臗或膝關節均退化,甚至要進行手術,術後卻又唔知邊啲性愛體位會影響患處,莫非要從此跟性愛Say Goodbye?英國專門從事髖關節和膝關節手術機構Practice Plus Group,最近發表名為《髖關節和膝關節手術後的性姿勢》(Sex Positions After Hip And Knee Surgery)指南,希望能為術後人士帶嚟幫助。據集團旗下醫院院長Catherine Farr表示,因經常有術後男士來電查詢,有乜嘢性愛體位啱玩嘅關係,所以推出指南希望能一次過解答佢哋嘅問題,認為有8個招式可以玩,當中以面對面嘅「匙羹式」(Spooning)同「櫈式騎乘」(Seated)係最佳選擇,因為呢兩招對男士臗及膝關節嘅負擔最細,快感度亦相當高,不過院長補充,喺重啟性生活前,最好先諮詢醫生意見,確認關節完全康復後至曳曳。