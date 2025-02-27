有性趣：膝傷男士最佳體位

男人當然希望床上雄風歷久不衰，只係人到老年，臗或膝關節均退化，甚至要進行手術，術後卻又唔知邊啲性愛體位會影響患處，莫非要從此跟性愛Say Goodbye？英國專門從事髖關節和膝關節手術機構Practice Plus Group，最近發表名為《髖關節和膝關節手術後的性姿勢》（Sex Positions After Hip And Knee Surgery）指南，希望能為術後人士帶嚟幫助。據集團旗下醫院院長Catherine Farr表示，因經常有術後男士來電查詢，有乜嘢性愛體位啱玩嘅關係，所以推出指南希望能一次過解答佢哋嘅問題，認為有8個招式可以玩，當中以面對面嘅「匙羹式」（Spooning）同「櫈式騎乘」（Seated）係最佳選擇，因為呢兩招對男士臗及膝關節嘅負擔最細，快感度亦相當高，不過院長補充，喺重啟性生活前，最好先諮詢醫生意見，確認關節完全康復後至曳曳。