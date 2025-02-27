今夜一丁：白戶優愛乃 迷人鎖骨女主播

能夠躋身日本寫真女優行列，身上必然有其迷人之處，除咗美貌、美乳、美尻、美腿之外，鎖骨生得靚都可以係一個賣點，今日為大家介紹嘅白戶優愛乃，就係最佳人辦。

名校出身 喺日本，好多男士都鍾意睇新聞報道，係咪因為對時事資訊特別有興趣？未必，反而係為咗追捧女主播至真！事實上，唔少新聞女主播天生有一副明星相，幕前形象又夠晒端莊溫文，確係會令男士心動，於是近幾年有部分女主播被寫真界睇中，除咗塩地美澄之外，現年29歲嘅寫真女優白戶優愛乃亦係主播出身。

出生於日本東京都嘅優愛乃，瓜子口面，眼大大，鼻高高，個樣勁上鏡，笑容好似陽光咁燦爛，確係人見人愛。阿妹就讀於日本知名私立學府慶應義墊大學商學院，因鍾意運動，試過參與校內啦啦隊，仲立志要做女主播為大家報道體育消息，所以畢業後加入瀨戶內海放送擔任女主播一職！

雙線發展 由於白戶優愛乃生得美艷動人，好快贏得唔少男觀眾嘅歡心，再加上阿妹嘅父親係日本知名棒球運動員白戶仁，自細已對棒球運動有深入認識，所以有唔少人大讚佢喺報道棒球比賽時，特別有料到！

除咗擔任女主播，優愛乃仲喺近年踩入寫真界，為個人事業開拓多一條出路。睇番阿妹嘅寫真作品，第一個感覺係肌膚嫩白，極具透明感，而身材亦相當勻稱，雖然上圍唔算好大，依然可以唧出深長事業線，加埋屁股又圓又翹，真係好有吸引力。之不過優愛乃話自己嘅賣點係鎖骨，事關平時只要換上露膊裝，已經吸引到其他人注視，仲唔止一次有人讚其鎖骨生得靚添！

Profile

年齡：29歲

身高：5呎2吋

三圍：34-24-33

社交網站

近期白戶優愛乃密密拍寫真，相關消息會透過社交網發布之餘，仲會流出部分靚相，不妨多啲Click入去望一望！

撰文：賢