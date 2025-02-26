色日放送：人妻太急色 小息玩得激

工時太長困擾住好多在職人士，部分公司會安排小息時間，等員工可以抖一抖。AV業界資深人士神仙乙就話，小息唔等於休息，事關有啲員工會趁機做私人嘢，但會唔會好似日本AV入面嗰班人妻咁性急，竟然趁小息去勾佬，真係好難講……

一拍即合 由Madonna出品嘅《限時超強烈短時間秘密約會》，講述安野由美為咗幫補家計，去咗便利店擔任夜班店員，同大隻仔阿明做拍檔。呢位小鮮肉唔止身形健碩，相貌仲幾俊朗，加埋工作態度認真，令由美愈嚟愈鍾意佢。某日，由美終於按捺不住，趁小息時間對阿明飛擒大咬，又攬又錫，搞到阿明都慾火急升，索性喺便利店嘅廁格內展開激戰！自此之後，二人一到休息時間就會曳曳，有時喺員工休息室，有時喺貨架之間，簡直將便利店當成尋歡樂園。

分秒必爭 喺S1推出嘅《職場不倫休息時間3連發》入面，白領男阿成結咗婚冇耐，已經同老婆唔咬弦，咁啱又同新入職嘅女同事小島南相處得勁融洽。阿成當女方係傾訴對象，而小島南則覺得男方高大又英俊，雙方情投意合，好快發生曖昧行為，仲有爆房嘅衝動！奈何阿成話老婆管束得極嚴，唔方便去夜街，於是小島南諗出一個折衷方法，就係利用中午約一小時嘅食飯時間，同阿成去公司附近嘅情趣酒店曳曳！由於時間唔多，兩人一入房已經上床激戰，一次之後仍覺意猶未盡，於是喺一小時內足足砌咗3次先夠皮。

互相滿足 由SOD炮製嘅《牛肉飯連鎖店美人妻與兼職員工的中出關係》，女主角小湊四葉喺一間牛肉飯連鎖店工作，除咗賺錢，仲係為咗打發時間，事關老公冇乜點理佢，搞到身心極度空虛。四葉嘅男同事國保係一位俊朗又勤力嘅高大後生仔，因兩人嘅上下班時間相同，某一晚就相約去居酒屋消遣，仲發生埋關係添！由於四葉慾求不滿，國保又熱血方剛，兩人成日都想交歡，於是趁小息時間喺廁所同員工更衣室鬼混，仲要打真軍添！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙喺打工嗰陣都會趁小息瞓番陣，真係冇諗過走去溝女同曳曳，實在不得不佩服3部小息時間系列嘅男女主角，簡直係時間管理大師！本仙特別鍾意《限時超強烈短時間秘密約會》，原因係安野由美嘅韻味十足，扮演人妻相當適合，佢同男優喺便利店內唔同角落鬼混，表現得又姣又飢渴，睇起上嚟相當刺激！

撰文：賢