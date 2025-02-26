歡樂性講堂：分娩縫針後遺症

Q：我是三十多歲的媽媽，生第一胎時由於胎兒大，我又不夠力，雖然最後依然是自然分娩，但過程中產道口位置卻捱了一「剪」，後來因傷口發炎爆開，而要再次縫合。現已過了大半年，傷口不時疼痛，不只性生活覺得痛，連久坐壓住傷口也覺痛，我懷疑是傷口埋得不好。我和丈夫都想懷第二胎，但那種疼痛實在難受，請問若再等些時間，它能自行痊愈嗎？如不，應怎樣處理？謝謝。Sofie

A：你所遇到房事困擾，既反映母愛的犧牲精神，更是不足為外人道的創傷。傷口縱然隱蔽，卻會為產後女性可帶來莫大的生理困擾。自然分娩引致產道受傷，情況常見，有部分有如你的情況，胎兒體形偏大，順產時導致了產道撕裂而受傷。也有在過程中遇上緊急應變情況的，例如輕微難產，無論它屬一般或突發情況，甚多產婦都曾接受「順產側切縫針」步驟。

分娩時縫了針，傷口復原需時，不分晝夜眠乾睡濕地照顧新生兒，皆會對母親構成身心壓力。坐月時，產婦不應忽略自己，應注重縫針部位的護理，以令傷口盡快的恢復，包括按時清洗傷口，尤如廁後進行必要的洗滌，以防感染。只要縫針做得理想，加上事後護理得宜，傷口會漸漸痊愈，無礙房事恢復和再次懷孕生育。

你曾遇傷口發炎爆裂問題，進行過二次修補，留疤的機會甚高。疤痕結得不美觀、厚實呈凹凸狀，遇房事摩擦時便會產生不適。與其乾着急傷口何時痊愈，倒不如先嘗試在房事中，使用人工潤滑劑以增加濕潤度和彈性，從而減輕疼痛。一般來說，潤滑劑已可處理問題，除非結疤問題太嚴重，例如生長出肉芽，才要進一步考慮透過微整形方法去除疤痕，到時需仔細諮詢醫生意見和評估。

李偉儀 資歷：執業性治療師、伴侶關係輔導專業

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