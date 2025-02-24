有性趣：夫妻表演愉虐調教

雖然喺四仔界有唔少夫妻檔，而佢哋亦樂意同床演出，但學似有「脫界模範夫妻」之稱嘅Francesca Le及老公Mark Wood咁，同床較技之餘，更大玩愉虐演出卻極為少見。

事緣兩夫妻跟片廠Evil Angel合作演出四仔《The LeWood Anal Hazing Crew #9》，為咗帶畀四仔迷新鮮感，便聯同Rissa May、Emma Rosie以及Haley Spades三位脫星合演5P愉虐調教戲，真係未睇已經夠晒話題性呀！據54歲AVN名人堂脫星兼導演Francesca Le稱，雖然同現年56歲嘅老公喺2001年結婚後，合演過唔少作品，但以愉虐為主題卻係第一次，故此相當有新鮮感。而問到佢私底下有冇同老公玩愉虐遊戲？Francesca Le坦言跟老公嘅性生活跟一般人一樣，分別在於每次見到老公跟其他脫星曳曳時仍會勁興奮，仲話呢點可能係兩人關係至今仍融洽嘅關鍵喎！