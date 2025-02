今夜一丁：Rissa May 脫界風頭躉

空前成功

據Rissa May憶述,當時只希望有多啲網民留意自己,為日後投身成人網紅事業鋪路,勢估唔到此舉會引嚟模特兒事務所注意,仲邀請佢拍攝一系列全裸寫真。深明機不可失,阿妹隨即辭去加油站工作,加入裸模行列之餘,更順勢進軍脫界,喺2023年6月為Backroom Casting Couch演出處女作《Learning The Hard Way》。憑住可愛形象同吸睛巨乳,Rissa May成功打響第一炮,好快又推出另一套火辣作品《Willing To Do Anything》,並獲得空前成功!自此之後,阿妹獲得Bang Bros、Team Skeet、Nubiles等多間著名片廠力邀合作,風頭一時無兩!