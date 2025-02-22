洋媚女子：鹹濕業主俏住客 上床當交租

家陣生活艱難，拖欠租金嘅情況比比皆是，但有啲女住客並非五行欠水，業主亦唔係開善堂，偏偏一個仙都唔使畀，就可以安安樂樂住大屋，究竟發生乜嘢事？睇埋落去咪知囉！

毛髮誘惑 欠人租者對住業主縱然唔係眼濕濕都會頭耷耷，但喺《Perfectly Trimmed Bush #17》呢套四仔入面，一眾索女竟然反客為主，對業主步步進迫，又係乜嘢一回事？影片由Pure Passion炮製，搵嚟Gabbie Carter、Allie Addison、Grae Stoke同Paige Owens化身欠租女住客，每當業主催租，就會開出條件，以私處毛毛同一夕風流嚟換取免租優惠。呢班租客之所以咁囂張，皆因發現業主經常喺浴室偷偷收集佢哋嘅毛毛，加埋有得發洩獸慾，試問鹹濕業主又點會唔應承呢？

秘密交易 好耐冇交租，但男業主竟然任由女租客一直住落去，當中必有景轟！由片廠Sweet Sinner推出嘅《Her Secret》，實行以最四級嘅手法進行大踢爆。影片搵嚟Mike Quasar執導，並由Octavia Red、Kenna James、Reagan Foxx等高顏值脫星參演，故事講述男業主嘅老婆喺某日Check吓帳簿，意外發現旗下4個物業嘅女租客統統拖欠租金超過半年，奇就奇在老公不但冇出聲，仲經常喺女租客屋企出出入入，經過一番明查暗訪，先知老公同女租客有不可告人嘅交易！

癡女陰謀 女租客拖延租金唔係因為冇錢，而係另有所圖？想知箇中原因，千祈咪錯過由Sweet Sinner炮製嘅《Illicit Affairs #4: Older Men》！影片搵嚟Gia Derza、Adriana Maya、Nicole Ray同Summer Day孭飛，呢4位索女喺片中飾演單身貴族，每月入息唔錯，但經常拖欠租金，係要等到男業主上門催租至肯繳交。某一晚，男業主再次上門追租，女住客竟然喺佢面前寛衣解帶，兼主動表演吹奏技巧！原來索女之所以拖租，係因為鍾意咗男業主，於是搵機會勾引對方，主動尋求肉體上嘅滿足。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：拖欠房租都可以牽引出香艷火辣嘅故事，不得不佩服四仔片廠嘅創意！今次介紹嘅3套四仔可以話係各有特色，其中《Her Secret》嘅劇情有啲懸疑色彩，《Illicit Affairs #4: Older Men》則布下色誘陷阱，兩者喺床戲方面亦交足貨，值得捧場。

撰文：魂