喜雙飛：AV索人妻 看誰更飢渴

見到如花似玉嘅AV女優化身護士、教師、OL等我哋日常生活中經常接觸嘅人物，將好多人腦海中嘅性幻想喺螢幕前呈現，係日本AV引人入勝嘅地方，而今日會進行魅力對決嘅兩位女優，最擅長演飢渴人妻角色，究竟邊一位啱你心水？

豐乳肥臀 日本AV大廠S1喺發掘高質女優方面向來有一手，其中獲封「不思議之美才女」嘅三宮椿都算係片廠嘅代表作之一。今年26歲嘅三宮椿喺2020年出道，賣點多多，包括白裏透紅嘅肌膚、小巧婀娜嘅體態、圓潤上翹嘅美尻，以及心口嗰對脹卜卜嘅G奶。另外，椿妹身上散發住柔情似水嘅氣質，係男人都想將佢一抱入懷，好好呵護，因此初出道時以扮演溫柔姐姐為主。及至轉投Attackers旗下，椿妹開始轉行柔弱人妻路線，而效果亦相當好，一來人生閱歷多咗，身上嘅女人味愈嚟愈濃，二來戲中嘅佢聽教聽話，男優要佢做乜都會完全配合，最緊要係由前戲到交歡，成個過程表現得欲拒還迎，可以話係淫在骨子裏。

三宮椿

年齡：26歲

身高：5呎1吋

三圍：36-24-35

才色兼備 日本AV界有唔少片廠主打人妻系作品，其中又以坐擁風間由美、友田真希等頂級熟女專屬權嘅Madonna最出位，而附屬於Prestige集團嘅KANBI亦有一位「才色兼備の優艶美女」坐鎮，佢就係由Prestige過檔嘅松岡鈴。2020年出道嘅鈴妹，有一副美人胚子，笑起上嚟電力十足，身材亦唔失禮，一來膚質夠白，二來高度適中，三來曲線誘人，再加上近年努力鍛煉，望落好有健美感。氣質方面，畢業於知名私立大學嘅鈴妹，有學識又做過業務代表，同粉絲交流又夠晒醒目，確係有啲才氣，但因為熱衷於床上運動，所以決定下海拍AV。自從轉投KANBI旗下，鈴妹多數飾演好色人妻，每次同男優激戰，總係表現得欲罷不能，男優進攻得愈勁，佢就愈肉緊，甚至反客為主，睇得出佢嘅內心真係相當飢渴！

松岡鈴

年齡：29歲

身高：5呎3吋

三圍：34-23-35

第1回合：鬥身材 雖然松岡鈴嘅體形纖巧，仍然好有曲線美，但唔知係咪減肥減過龍，搞到連對波都細咗！相反，皮白肉嫩嘅三宮椿，集豐乳、肥臀於一身，同男優肉搏時，視覺效果震撼好多！

第2回合：鬥性急 三宮椿喺S1調教下，床上技巧磨練得唔錯，但喺片廠Attackers嘅安排下，一律扮演聽話人妻，被動地面對男優侵略。至於松岡鈴多數演急色人妻，對性事相當飢渴，仲會用盡各種床技榨乾男優。

第3回合：鬥風格 松岡鈴呢位人妻一對住心儀嘅男人，除咗主動獻殷勤，展現溫柔一面，又會不斷放電撒嬌，姣到出汁！至於三宮椿嘅人妻角色偏向文靜同被動，被陌生男人玩弄時，看似委屈但又忍唔住呻吟，同樣令人心動。

Report：打和！ 三宮椿嘅身材豐滿，但氣質柔弱，惹人憐愛；相反，松岡鈴嘅身材雖然被比下去，但引誘男優時如狼似虎，要喺兩者之間分高下，確係有啲難度，打和最公道！

撰文：賢