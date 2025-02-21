色日放送：神級女優色藝俱全

男人喺挑選女伴嗰陣總係有啲貪心，既要樣靚偈正，又要聽教聽話，仲要床技出色，但呢種女伴可以去邊度搵？AV業界資深人士神仙乙就認為，只有日本AV界嘅神級女優先可以滿足晒上述條件，唔信？睇過咪知囉！

激情互動 由S1推出嘅《極度狂喜：用盡一切辦法讓河北彩伽高潮》，搵嚟一班男優肩負一項重要任務，除咗要同絕色女神河北彩伽同床作戰，仲要令對方露出高潮樣。查實呢班男優一知道有機會同女神合作，個個都表現得異常興奮，有人出動拘束道具，又有人搵嚟大量震蛋。男優們嘅落力演出，令彩伽感受到一浪接一浪嘅高潮，而身為AV女神亦唔敢怠慢，飽受快感衝擊之餘，亦用盡各種方法，將男優逐一引爆！

口技上乘 喺Ideapocket出品嘅《美麗姐姐的凌厲口技與顏面沐浴》入面，擁有絕色美貌嘅楓可戀，好鍾意同精力充沛嘅男優互動，為咗令對方清倉，每場床戰都會盡情施展上乘口技，就算被噴到滿面白汁都唔介意！當然，唔係所有男優都咁易投降，但即使忍得到同阿妹埋牙肉搏，亦會抵受唔住對方嘅精湛床技同銷魂叫聲，只能夠將體內精華素乖乖奉上。

用心良苦 由MOODYZ出品嘅《提供陪浴服務的會長》，講述新有菜接受上一代俱樂部會長嘅委任，自知責任重大，問題係俱樂部好難招收到後生仔做會員，情況冇改善嘅話，遲早玩完，於是佢決定為各位男會員提供陪浴服務，希望令入會人數有所回升。新有菜個樣生得靚，身材又高挑，提供陪浴服務時又會換上兔女郎裝、透視校服等唔同服飾，係男人見到都會心動，而更重要嘅係佢嘅陪浴功夫精湛，波地、毒龍鑽、素股乜都玩，想唔多人入會都幾難咯！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：家陣大把靚女投身AV界，要坐上女神寶座，真係瓣瓣掂先得！今次介紹嘅3部作品都由神級女優孭飛，可以話係各自各精彩，本仙就最鍾意《提供陪浴服務的會長》，原因係新有菜嘅床上功夫了得，片中扮相多變得嚟又夠吸引，招呼男優時更流露出殷切態度，實在係正到無倫！

撰文：賢