色日放送：拍戲冇劇本戰況更激烈

家陣啲觀眾可以話係挑通眼眉，睇咗少少劇情已經知道晒後續發展，令編劇愈嚟愈難撈，AV業界資深人士神仙乙表示，日本AV界都面對類似問題，所以部分片廠索性拍啲冇劇本作品，等女優可以冇王管咁自由發揮，效果反而更加好！

導演上陣 由名人之友出品嘅《與美咲佳奈的全天候性福約會》，女主角美咲佳奈因為出道10周年，獲安排同導演進行一次自己話晒事嘅拍攝計劃。難得可以同佳奈拍AV，導演梗係假公濟私，除咗用公費四圍玩，參觀水族館同品嘗美食，仲Book咗一間豪華度假房。佳奈見導演咁貼心，芳心暗許，上床時玩到忘晒形，被對方中出都冇投訴。

酒後亂性 喺Moodyz推出嘅《酒池肉林中出紀錄片》入面，蕩女Unpai得到片廠恩准，可以唔跟劇本演出，於是佢決定落酒吧蒲個夠，一邊飲酒，一邊溝仔，只要搵到啱Feel嘅靚仔，就會拉對方去廁所激戰一番，連去開房都等唔切！當Unpai轉戰第二間酒吧，表現得更加瘋狂，竟然匿喺枱底為靚仔吹奏一曲。最後，Unpai玩得性起，一次過溝咗6條仔去爆房，嗰場大混戰真係極度荒淫！

以一敵九 AV廠Madonna知道美熟女水戶香奈喺性方面好飢渴，於是喺炮製《7周年紀念素人感謝祭》呢部新作時，招募咗9名精力旺盛嘅素人男優參演，仲任由香奈隨意安排演出方式添！雖然香奈勁好色，但唔多貪心，每次床戰都係一對一，但玩法各有不同，例如同素人男玩吓拘束道具、腳仔擦槍、素股等。部分素人男因抵受唔住刺激而早洩，但香奈唔會就咁放過對方，三兩下功夫又會令對方重振雄風，實在令人嘆為觀止。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：唔少AV廠見到某個題材受歡迎，就會搵唔同女優照辦煮碗係咁拍，確係有啲悶，所以本仙都鍾意冇劇本作品，事關劇情發展冇路捉，而今次介紹嘅3部作品都好正，尤其係《酒池肉林中出紀錄片》，事關女主角Unpai樣靚身材好，喺酒吧溝仔時，表現姣到出汁，唔止性急到拉住啲男仔喺暗處曳曳，最後仲嚟一場7P激戰，放蕩程度令人睇到O晒嘴！

撰文：賢