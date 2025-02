有性趣：四級短影片5強名單

四仔短影片同一般四仔嘅分別在於片長唔超過15分鐘,啱晒喜歡速戰速決嘅四仔迷口味,一開波就係戲肉,完全唔會嘥大家嘅時間,故此近年愈嚟愈多呢類四仔短影片出現。講番喺過去1月有邊幾部最受歡迎嘅短影片先,據《Adult Time》稱透過網絡大數據及網絡調查,頭三甲位置都係美國四仔片廠Pure Taboo嘅出品,第一位係脫星Laney Grey夥拍Leana Lovings演出,講述男主角撞見兩個女室友全裸按摩嘅《Roommate's Mixed Messages》;第二位係由Pristine Edge主演,講佢點說服宅男老友曳曳嘅《What's In It For Me?》;第三位有Millie Morgan擔正嘅《Digging Up The Past》,講述佢嘅偷食情史。至於第4及第5位,分別係Oopsie!出品嘅純肉慾作品《Come One, Cum All》,以及Girlsway嘅女同片《Finally! An All-Girl AAPI Orgy Extravaganza》,如果大家有興趣嘅話,就唔好錯過啦!