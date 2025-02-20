有性趣：四級短影片5強名單

早前加拿大成人影片網站《Adult Time》公布，今年1月最具人氣四仔短影片5強名單，當中有3部作品由同一間美國四仔片廠製作，成為大贏家！

四仔短影片同一般四仔嘅分別在於片長唔超過15分鐘，啱晒喜歡速戰速決嘅四仔迷口味，一開波就係戲肉，完全唔會嘥大家嘅時間，故此近年愈嚟愈多呢類四仔短影片出現。講番喺過去1月有邊幾部最受歡迎嘅短影片先，據《Adult Time》稱透過網絡大數據及網絡調查，頭三甲位置都係美國四仔片廠Pure Taboo嘅出品，第一位係脫星Laney Grey夥拍Leana Lovings演出，講述男主角撞見兩個女室友全裸按摩嘅《Roommate's Mixed Messages》；第二位係由Pristine Edge主演，講佢點說服宅男老友曳曳嘅《What's In It For Me?》；第三位有Millie Morgan擔正嘅《Digging Up The Past》，講述佢嘅偷食情史。至於第4及第5位，分別係Oopsie!出品嘅純肉慾作品《Come One, Cum All》，以及Girlsway嘅女同片《Finally! An All-Girl AAPI Orgy Extravaganza》，如果大家有興趣嘅話，就唔好錯過啦！