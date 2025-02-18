有性趣：初次執導 搵老闆教路

四仔脫星演而優則導嘅例子有好多，但係點樣可以獲得執導機會，卻又甚少聽到佢哋嘅分享，人氣脫星Heather Vahn最近透露箇中經過。

今年36歲嘅美國脫星Heather Vahn早喺2010年出道，演出經驗固然豐富，更喺多個四仔頒獎禮上獲得多項提名。而呢位資深脫星曾多次表示一直夢想成為四仔導演，今鋪終於成功圓夢喇！話說早前MeanBitch Productions嘅老闆兼導演Glenn King向傳媒宣布，嚟緊會開套戲畀Heather Vahn執導，並稱讚女方聰明兼深諳女性市場，相信可以拍攝出一部佳作。Heather Vahn亦賣口乖稱Glenn King教咗佢好多嘢，並希望能夠好似對方咁成為一位出色嘅四仔導演。講到點解Glenn King會畀機會佢執導時，Heather Vahn表示喺一次活動上遇到對方，主動分享對唔同類型四仔嘅睇法，跟住兩人就相約食飯，對方更為佢進行全方位導演培訓添！所以話脫星想上位，識得推銷自己真係好重要㗎！