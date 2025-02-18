睇片學英文：談情說性 「眼」界大開

作為靈魂之窗嘅眼睛，一個眼神已經可以傳達好多訊息，包括唔方便講出口嘅性暗示。今日就由「Eye」呢個字入手，同大家談情說性，開吓「眼」界。

Eye Dropper 男士必備 細個上科學堂嗰陣，一定會接觸過滴管（Eye Dropper）呢種實驗室工具，但原來「Eye Dropper」亦可以用嚟形容男士身上某個敏感部位，講到呢度，相信大家都應該估到係指男士胯下嗰支兵器吧！

講起上嚟，男士們總係吹噓自己嘅兵器有幾長，但據美國性學家Michael Reitano指出，全球只有約15%嘅男性擁有長度超過15公分嘅兵器，更何況兵器唔係長先勁，仲要有一定硬度，否則就變咗大而無當。

Brown Eye 另有所指 棕色嘅眼睛好常見，但唔係人人有，惟獨「Brown Eye」係所有人都擁有，聽落係咪有啲摸不着頭緒呢？查實「Brown Eye」係情色俚語之一，意思指身上第三隻眼，即係小菊花！正因為後花園有呢個稱呼，四仔業界有個術語叫「Bown Eye Pie」，意思指男脫星喺床戰時，喺對手嘅後花園內發射精華素。有資深女脫星表示，開放後花園已經係例牌演出，所以平時要進行骨盆底肌鍛煉，免得肛門、直腸等肌肉變得太鬆弛。

《4 Eyes, 3 Holes》叫好叫座 有資深四仔迷表示，片名改得好唔好，直接影響一套作品嘅吸引力同叫座力，正如片廠Hustler喺2017年推出嘅《4 Eyes, 3 Holes》，見到呢個片名實在太有想像空間，令唔少人產生興趣，睇吓影片係乜嘢葫蘆賣乜嘢藥，再加埋演出陣容包括Natalia Starr、Abella Danger、Kat Dior同Kimber Woods呢4位巨乳脫星，當中嘅情慾演出有幾精彩可想而知。故事講述4位大波妹經常埋首書海，表面睇似書蟲，實際上係鹹蟲，非常好色，喺一次機緣巧合下，終於飽嘗獸慾。呢套四仔唔止銷量極佳，仲喺AVN、XIBA等四仔頒獎禮獲得多項提名，名副其實叫座又叫好！

同場加映：四眼癡女穗高雛 巨乳癡女配一雙銷魂電眼，係咪魅力沒法擋？由日本AV廠Fitch喺2020年推出嘅《癡女文系學妹用對彈彈波色誘我》，就畀機會大家見識一下，皆因女主角係巨乳女優穗高雛，仲會喺片中以四眼妹造型亮相。故事講述阿妹鍾意咗已有女友嘅男學長，但為咗滿足一己私慾，公然喺情敵面前色誘學長，一啲羞恥之心都冇，將癡女本色表露無遺！話時話呢位淫娃喺2020年出道，唔止有張萌味十足嘅蘿莉面孔，心口仲有一對31G巨乳，而扮演癡女嗰陣，入型入格，但就一直得唔到專屬合約，之後轉演步兵片，冇幾耐就淡出AV界。

撰文：魂