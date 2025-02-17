色日放送：爆乳夾擊 零舍刺激

好多男人都鍾意大波妹，除咗觀感同手感比起「洗衫板」正好多之外，AV業界資深人士神仙乙仲指出一個重要原因，就係有得玩胸夾，究竟箇中滋味有幾爽？只要睇過日本AV嘅爆乳女優系列，相信你都會躍躍欲試！

發姣護士 由Moodyz出品嘅《貼心護士近距離接觸NTR護理》，講述人夫成仔每日辛勤工作，搞到身心疲累，某日收工時更因為體力不支而暈倒街頭……當成仔甦醒過來，發現自己已身在醫院，除咗見到老婆喺床邊，仲有Q奶女護士Himari在旁照料！呢位護士眼見成仔嘅樣貌生得俊俏，份人又顧家，心動之餘，仲趁成仔老婆返咗屋企，發動色誘攻勢，又摸又錫，更自動波用對Q奶喺對方身上又搓又磨。一向都鍾意大波妹嘅成仔，被Himari搞到慾火急升，難以自控。結果喺Himari嘅貼身照顧同胸夾攻勢，成仔嘅住院日子愈來愈長。

形象百變 片廠S1炮製嘅《想被夾在爆乳之間嗎？》，擁有一對極品L奶嘅女主角田野憂，將會扮演唔同角色喺唔同場合出現，包括喺電車車廂扮畀癡漢玩弄、化身女護士用對L奶為男病人作貼身護理、扮演運動學會經理人以身體幫助男會員紓緩繃緊狀態、再以按摩女郎身份同客人大玩波地兼激戰，仲會喺片中大肆運用胸夾技巧引爆男優。憂妹咁落力，無非係想滿足男士們嘅幻想，大家無理由唔領情吧！

順得OL 同樣由S1推出嘅《讓男人着迷的無意識性感誘惑J奶》入面，女主角五条戀唔止天生麗質，仲有一對天然J奶，經常惹來狂蜂浪蝶！由返工講起，呢位辦公室女郎因為上圍太大，搞到男上司起晒痰，成日叫佢開OT，搵機會抽水之餘，仲要玩埋胸夾先肯罷休。當五条戀去健身室做運動，又因為身穿低胸運動裝，露出大半對波，令男教練變咗色狼，要同佢激戰兼玩胸夾！雖然要成日應酬身邊嘅男士，但五条戀似乎習慣晒，鬼叫自己咁好波咩，只好做個順得人！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：從觀賞角度而言，AV女優以爆乳夾擊男優，確係好刺激，而今次介紹嘅爆乳女優系列，入面嘅女主角更加係箇中能手，本仙就最鍾意《想被夾在爆乳之間嗎？》，原因係田野憂唔止對L奶大得嚟又好睇，個樣亦夠晒精靈可愛，再加上佢喺片中分飾4角，場景布置逼真又有生活感，令人睇得投入又過癮！

撰文：賢