洋媚女子：每日勤打掃 淫妻有回報

擔任鐘點女工，做妥家務就有人工收，但身為人妻，打掃完屋企又會有乜嘢回報？睇咗今次介紹嘅3套四仔，你就會明白片中嘅老婆角色為何咁勤力！

徹底清潔 既然要打掃，冇理由唔做得徹底一啲，但因乜事要向老公嘅精華素打主意？莫非屋企冇晒清潔劑？一於睇吓由Penthouse出品嘅新作《She Cleaned My Pipes》，你就會明白發生緊乜嘢事。影片由Tony Vidson同Jules Bart聯合執導，並搵嚟4位高顏值巨乳脫星Sasha Rose、Ria Sunn、Tiffany Tatum同Venera Maxima主演，呢班人妻好日唔打掃，每次開工例必搞到香汗淋漓，令老公睇到下半身硬晒軚。眼見老公「蕉」氣勃勃，呢班人妻興奮到舔晒脷，於是順便用口清潔埋老公支兵器，繼而爆發連場激烈床戰。

肉體獎賞 老婆為打掃屋企搞到大汗疊細汗，身為暖男老公係咪好應該獎勵一下對方呢？未諗到點樣慰勞愛妻？由片廠EroticaX推出嘅四仔《First Time Lovers #2》，可能會畀到你一啲啟發。影片搵嚟Mia Malkova、Alexa Grace、Adriana Chechik等多位索女化身性感人妻，佢哋好興一邊打掃一邊剝衫，美其名係為咗散熱，但喺老公眼中，畫面何其誘惑，於是忍唔住以激烈嘅活塞運動嚟答謝老婆辛勤做家務，仲要由客廳玩到浴室，再由浴室轉戰睡房，加埋成班脫星忘我演出，實在不容錯過！

懲罰懶夫 網絡討論區成日有人妻狂呻，指老公唔願做家務，究竟呢一肚怨氣有咩辦法宣洩出嚟？喺Nubile Films製作嘅《Bratty MILFs #4》入面，Quinn Waters、Aiden Ashley、Piper Press同Vivian Foxx所飾演嘅火辣人妻，被老公嘅懶惰激到「火」都嚟，決定喺打掃之後，以身體向對方進行大懲罰！經過一輪激烈騎乘，成班老公雖然已舉腳投降，但呢班人妻騎得性起，又點會咁易放過對方呢？影片嘅劇情係就係薄弱咗啲，但一眾脫星演得投入，床戰過程可以話係異常肉緊！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：娶着一位持家有道嘅老婆，男人固然要感恩，見到對方為咗做家務搞到成身濕晒，更加唔可以無動於衷！以上四仔入面嘅老公們算係交足功課，尤其係《First Time Lovers #2》，面對索爆淫妻，片中嘅老公可以話係施展出渾身解數嚟慰勞對方。至於《Bratty MILFs #4》嘅劇情就話畀大家知，懶惰係要付出代價，夫妻感情先會甜甜蜜蜜。

撰文：魂