色日放送：熟人做床伴 回鄉唔怕悶

鄉下地方通常比較樸素，冇乜嘢娛樂，所以對好多人嚟講，回鄉探親係一件好悶嘅例行公事，但AV業界資深人士神仙乙表示，喺日本AV界嘅歸省系列入面，主人翁一啲都唔會悶，事關身邊總會出現索得嚟又夠晒姣嘅鄉里，熱情招呼之餘，仲會陪埋上床添！

玩晒成條村 由ALICE JAPAN出品嘅《空無一人的小鎮裏，只剩下我們兩人》，講述明仔返鄉下探親，偏偏撞正代表家鄉嘅棒球隊出去比賽，差唔多成村人去晒打氣，加埋球隊成功奪冠，大家決定留喺比賽地點慶祝，過幾日先返嚟。幸好明仔都唔係孤伶伶一個人留喺村入面，事關棒球隊教練嘅妻子冇走到，而佢亦係明仔嘅舊同學月野香澄。查實明仔同香澄早就互有好感，今次撞啱成條村啲人出晒去，孤男寡女冇乜嘢好做，上床解悶變得順理成章，兩人仲要換埋校服，扮到好似以前返學一樣，喺村內唔同角落激戰添！

破處二重奏 喺Moodyz推出嘅《回到家鄉時，我與兩個兒時的朋友重聚》入面，男主角華仔返鄉下探望父母，期間重遇天馬唯、二葉惠麻呢兩位兒時好友。兩女一見到華仔，開心到雞啄唔斷，仲問有冇拍拖添，搞到華仔勁唔好意思，事關自己仲係一位溝唔到女嘅處男！為咗幫助華仔變成真正嘅男人，佢哋決定捉住華仔上床大玩3P，話咁快就令對方精關失守，好彩兩女嘅調情功夫到家，三兩下手勢又令呢位好友回復狀態，再嚟個梅開二度！之後幾日，兩女經常同華仔曳曳，有時仲會換番舊時着過嘅校服，藉此勾起兒時回憶。

打機變上床 由FALENO炮製嘅《我的兒時好友變成干物喪女》，講述大雄回鄉探親，順便同兒時好友Say Hi，當佢去到茉城麻美嘅屋企，先發覺對方已經由純真少女變成不修邊幅嘅宅女，唯一不變嘅係鍾意打機，仲叫埋大雄一齊玩添！麻美話自己選擇躺平，對男人亦無晒興趣，但喺呢個時候，大雄發現麻美房間嗰堆垃圾收埋咗一支震棒！原來麻美之所以口是心非，純粹係覺得自己唔夠靚女、好難溝到仔，於是大雄以試用震棒為藉口，挑起麻美嘅慾望，仲施展渾身解數，令好友獲得高潮迭起嘅體驗，不再自暴自棄！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙試過陪屋企人返鄉下探親，感覺實在太無聊，邊似得歸省系列嘅男主角咁好彩，竟然有美女投懷送抱。今次介紹嘅3部作品可以話係各有特色，本仙最鍾意《空無一人的小鎮裏，只剩下我們兩人》，皆因主角月野香澄白滑好波又勁有女人味，同男主角互動時，可以話係真情流露，令人睇得津津有味。

撰文：賢