喜雙飛：美泰俏佳人 性感對決

形容一個女人「風情萬種」，意思係指對方嘅儀表舉止嬌媚動人，而喺模特兒界就有大把令人心動嘅人辧，就好似今日會進行一場魅力對決嘅兩位俏佳人——Kate Dalia同Rungdee Boonwattana，究竟邊一位會係你杯茶呢？

一脫變網紅 做性感女模唔係話樣靚身材正就掂，仲要有令人心動嘅氣質，即所謂觀眾緣，來自美國康涅狄格州嘅Kate Dalia就有辦你睇。呢位32歲嘅俏佳人，高中畢業後就移居洛杉磯發展模特兒事業，但際遇麻麻，試過以素人身份演出四仔，後來決定轉投裸模界，結果一脫成名，仲乘勢踩入網紅界，進行成人直播，兼透過限制級寫真嚟吸金。由於Kate Dalia嘅外形吸引，話咁快賺到荷包腫脹，仲吸引到著名四仔片廠重金禮聘，令佢決定出道。家陣Kate Dalia已經係四仔界嘅人氣脫星，但依然會將發展重心放喺網紅事業上，理由係可以同網友多啲交流喎。

Kate Dalia

出生地：美國康涅狄格州

身高：170cm

三圍：36D-25-35

模界中成長 有所謂「女大十八變」，用喺Rungdee Boonwattana身上就最合適不過，皆因來自泰國曼谷嘅佢，細個時同「嬌媚」二字簡直係大欖都扯唔埋，但愈大愈靚，而呢種改變同接觸咗模特兒工作有着密切關係。話說阿妹一向有玩開網絡社交帳號，得閒會同網友分享吓食評同自拍照，慢慢累積到一定人氣，再加上部分相片頗為性感，結果引起模特兒事務所嘅注意，並獲得聘用為時裝模特兒。由於Rungdee Boonwattana唔介意作性感演出，喺模界可以話係愈撈愈掂，頻頻接Job，於是愈嚟愈識得化妝、襯衫、擺甫士，並逐漸滲出女人味，成為唔少男士眼中嘅俏佳人！

Rungdee Boonwattana

出生地：泰國曼谷

身高：165cm

三圍：35D-24-36

第1回合：鬥氣質 兩位性感網紅嘅氣質可以話係各有千秋，膚色較深嘅Kate Dalia，帶有陽光味，喺戶外拍寫真時，更散發出一股野性美。至於肌膚比較白淨嘅Rungdee Boonwattana，長髮Look好有文青Feel，短髮Look則似鄰家女孩，形象相當討好！

第2回合：鬥身材 雖然兩位網紅都有對飽滿堅挺嘅D奶，但Rungdee Boonwattana嘅上圍只係35吋，而且喺賣弄性感方面點到即止，唔似得Kate Dalia有成36吋，加埋出鏡嗰陣，露罅、透視、飛釘、全裸樣樣有，養眼程度確係比起前者稍勝一籌！

第3回合：鬥人氣 身兼裸模、脫星同網紅嘅Kate Dalia，出道只係兩年幾，但得到唔少網民關注，可惜IG帳號喺早前被封，僅餘下有近5萬粉絲支持嘅X帳號。至於出道日子相若嘅Rungdee Boonwattana，IG有4萬粉絲，臉書則有近7萬人訂閱，數字仲要係不斷攀升呢！

Report：打和！ 睇過兩位索模嘅寫真，相信大家對「風情萬種」呢個形容詞會有更深入嘅體會，雖然呢對俏佳人喺身材同人氣兩方面有啲差距，但喺氣質方面就各有特色，所以今次對決難分勝負，打和最合理！

撰文：魂