今夜一丁：LINDSAY NICOLE裸露吸眼球

乜嘢原因可以令一位純情少女變咗性感尤物？有人話係錢作怪，但呢個答案似乎籠統得滯，不如聽聽美國網紅Lindsay Nicole嘅故事，你就會明白呢種身份改變唔一定為咗「S兩棟」咁簡單！

表演欲強 自從社交網絡平台出現，唔少人都視之為創作或分享生活點滴嘅地盤。好似來自美國加州鄧普頓嘅Lindsay Nicole，自細有強烈表演欲，好享受成為眾人焦點，早喺小學階段，已積極參加各種才藝表演，從唱歌到舞蹈比賽，再到之後加入啦啦隊，生活可以話係極之充實，而喺同一時間，佢為咗記低自己嘅演出，兼且令更多人認識自己，於是喺13歲開始經營網絡視頻。步入成年階段以後，Lindsay Nicole開始喺自己嘅平台展現性感一面，經常分享泳衣照，好快就吸引到星探注意，並喺23歲嗰年為男士雜誌拍攝一輯性感寫真。

火辣新星 呢輯寫真將Lindsay Nicole嘅天使面孔同魔鬼身材表露無遺，亦令佢一下子變成炙手可熱嘅模特兒。眼見自己嘅性感寫真咁受歡迎，Lindsay Nicole順勢透過自家帳號分享辣照，並成功吸引到大批網民關注，而隨住寫真嘅性感尺度愈嚟愈大膽，佢更興起一個念頭，就係進軍成人網紅界！為咗實現目標，阿妹開始請教其他成人女網紅，並且喺對方嘅帳號內客串，結果發現呢條路大有可為，於是佢挾住裸模身份，喺2023年開設網絡會員制帳號，以自娛影片嚟吸引粉絲。講到未來發展，阿妹顯得信心滿滿，近期仲開始同其他女脫星合作拍片，但問到會唔會同男脫星合作，佢就話暫時未有咁嘅打算喎。

社交網站 雖然Lindsay Nicole製作嘅成人影片只有自娛同女女演出，但喺好多網民眼中，已經夠晒吸睛。登入其社交網，就會搵到唔少辣度十足嘅靚相。

Profile 出生地：美國加州

身高：165cm

三圍：36G-23-34

撰文：魂