洋媚女子：四級瑜伽 靚偈盡露

好多男士一遇上着住瑜伽服嘅靚女，總會忍唔住偷望兩眼，焦點落喺邊度？心照吧！若然對方做埋趴地趷籮嘅動作，定力少啲都好易噴鼻血，難怪四仔脫星咁鍾意喺鏡頭前練習瑜伽啦！

練得性起 性生活歸零嘅一班熟女，為咗令自己多番啲魅力，諗住玩瑜伽收吓身，估唔到有意外收穫！想知點解，千祈咪錯過由Girlsway出品嘅《My Girl's No Quitter!》。影片由James Avalon同Anatomik Media聯手執導，並搵嚟Christie Stevens、Aften Opal、Jazlyn Ray等多位床技精湛嘅熟女參演，故事講佢哋參加咗瑜伽班，喺課堂進行期間，同班上嘅型男眉來眼去，搞到情不自禁，要喺練習室內曳曳起嚟。呢班熟女唔止副偈正到痹，仲要玩盡各種高難度體位，實在係一套不容錯過嘅四級佳作。

巨乳誘惑 唔少瑜伽動作都會令人想入非非，例如趷高巨臀、擘大對腳等等，但對胸奴嚟講，點都唔及得Brazzers喺《Baby Got Boobs #34》一片呈現嘅畫面咁震撼！呢套四仔開宗明義以巨乳為賣點，喺演員名單中出現嘅Sofi Ryan、Angel Youngs、Ashlyn Peaks等尤物，每逢做出趴地動作，一雙巨乳都差啲跌出嚟！另外，成班脫星極度性急，慾火一撻着就表現得勁搶韁，搞到鏡頭前汁液橫飛，對追求視覺享受嘅四仔迷嚟講，定必滿意。

銷魂美股 望住一班着住緊身服嘅火辣女郎做瑜伽，確係一件賞心悅目嘅事，而由Elegant Angel推出嘅《Yoga Pants #5》，更將呢個香艷畫面推向極致！影片由Sid Knox執導，搵嚟Slimthick Vic、Anna Claire Clouds、April Olsen等人氣脫星參演，故事講述佢哋聽聞某瑜伽班搵咗一位身藏巨大兵器嘅型男做教練，於是約埋一齊上堂，希望見識吓對方嘅雄風，順便睇吓有冇機會食番口大雪茄。為達目的，呢班靚女唔止着到勁性感，上堂時仲不斷搖擺美股，見到呢啲畫面，血氣方剛嘅教練又點會忍得住呢？

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：以瑜伽索女為賣點嘅四仔有唔少，今次介紹嘅3套作品都算係上乘之作，其中《My Girl's No Quitter!》以靚女掛帥，最啱顏值優先嘅四仔迷。至於《Baby Got Boobs #34》同《Yoga Pants #5》，一套晒巨胸，一套出股惑，可以話係各有特色，睇片前最好攞定紙巾呀！

撰文：魂