今夜一丁：藤乃葵 「峰」芒再現

人總係會有病倒嘅一刻，最緊要明白「病向淺中醫」呢個道理，積極面對治療過程，就好似寫真女優藤乃葵，早前病到連對巨乳都細埋，幸好經過適當醫治，最近已回復健康狀態，「峰」芒再現！

廣受歡迎 今年26歲嘅藤乃葵喺2020年7月出道，當時引起唔少寫真迷嘅熱議，皆因呢位女優擁有一對質感天然、軟彈適中嘅極品I奶，就算只係露出半條乳溝，已經可以製造出極為震撼嘅視覺效果！更難得嘅係，葵妹對波大得嚟，條腰又夠晒幼，因而獲得「北陸爆彈BODY」呢個稱號，加埋佢出身於舊時屬於加賀藩地區嘅石川縣，所以又被人稱為「加賀百萬石巨乳」！事實上，葵妹一出道已廣受歡迎，唔止首隻寫真映像作品《w.a.l.k!》成為DMM銷量榜冠軍，仲喺一個名為「你選的寫真偶像MVP 2020」嘅競選活動入面贏得新人獎季軍同攝影會大獎冠軍。

戰勝頑疾 正當寫真事業一帆風順之際，藤乃葵喺2023年突然透露自己患上橫紋肌肉瘤，個瘤仲要係惡性，惟有停下工作，接受化療。據葵妹憶述，接受治療期間，喪失味覺亦冇晒食欲，又因為口腔出現潰瘍，連飲啖水都覺得痛，搞到體重急劇下降達36公斤之多，連對波都縮晒水，由I奶變成F奶！幸好阿妹嘅心態積極冇放棄，經過一番治療，病情大大好轉，家陣胃口已回復正常，甚至可以喺M字頭快餐店一次過食兩大個漢堡包落肚，而體重亦重返正常水平，當然對波都升返上以前嘅Cup數！早前，葵妹已重新投入寫真工作，好快仲會推出第二本寫真集，真係可喜可賀！

社交網站

藤乃葵喺近期回歸寫真偶像崗位，登入其社交網，就會知道佢嘅最新動向，同埋之前拍低嘅養眼靚相。

Profile

年齡：26歲

身高：5呎2吋

三圍：36I-24-35

撰文：賢