色日放送：犧牲色相 瞓身爭上位

同客戶傾生意唔係咁容易，AV業界資深人士神仙乙就話，除咗口才要好，身材都唔可以差，聽落係咪有啲摸不着頭腦呢？只要留意日本AV界嘅枕營業系列，睇吓片中嘅女職員係靠乜嘢手段提升業績，你就會恍然大悟。

無奈接受 由S1製作嘅《對美少女濫用權力》，女主角未步奈奈嘅命途都幾坎坷，每次打工總會遇到性騷擾。之前試過任職推銷員嗰陣，有客戶提出上床換訂單嘅要求，令奈奈嘅內心好掙扎，最終為咗業績達標，無奈接受。當奈奈決定轉工，去到按摩店工作，又遇上鹹濕客人，對方仲話只要願意喺按摩床上曳曳，就會多啲幫襯，令奈奈成為店內嘅No.1按摩女郎。由於奈奈唔係第一次獻身換業績，客人嘅要求當然唔會拒絕啦！

慘被出賣 由E-BODY推出嘅《被俊男演員出賣與中年製作人同房》，講述新進女演員美木雛乃同樣貌俊俏嘅年輕男演員泰祥相處得好投契，仲被呢位暖男打動，芳心暗許，所以被對方約去酒店爆房亦不虞有詐。當雛乃去到泰祥指定嘅酒店房間，竟然遇到中年影視製作人德叔，原來泰祥以出賣雛乃嚟換取工作機會，而德叔亦喺呢個時候出口術，話自己可以安排雛乃有更多演出同賺錢機會，結果雛乃唔止答應陪瞓，仲好落力喺床上取悅德叔添！

互不相讓 喺Moodyz出品嘅《地產經紀以枕營業爭奪銷售第一名》入面，美艷迷人嘅新井里真係地產經紀前輩，姣到出汁嘅末廣純就係後輩，兩人不約而同搵到有意置業嘅男客戶阿明去睇屋，由於大家都對呢張單志在必得，決定以床技嚟分勝負！喺睇屋嘅時候，兩人拉咗阿明上床嚟一場3P激戰，各自施展渾身解數，睇吓邊個嘅床上功夫得到阿明嘅歡心！講真兩位女經紀好波又落力，仲要任由阿明中出，呢場較量實在好難分出勝負！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：交易雙方能夠各取所需，先可以促成一宗買賣，是但一方覺得代價太大都好難成事，咁犧牲色相又係咪你所能夠接受呢？今次介紹嘅枕營業系列，3部作品中嘅女主角都利用美色換取利益，成件事黑暗得嚟又幾好睇，本仙最鍾意《地產經紀以枕營業爭奪銷售第一名》，原因係兩位女優新井里真同末廣純嘅狀態都好弗，合力夾擊男優時，表現得飢渴又荒淫，令片中嘅3P激戰極具睇頭，精彩絕倫！

撰文：賢