歡樂性講堂： 服用避孕藥時忌吃西柚

Q：我27歲，新婚半年，一直有服用避孕藥。很快就是情人節了，丈夫和我已安排短期旅行去過一個浪漫情人節。我於本月2日至5日來經，計一計情人節剛好是排卵期，但因近期連續多天吃了西柚，聽說西柚會影響避孕藥的功效，請問真的會影響到避孕的成效嗎？這樣我該怎麼辦呢？方小姐

A：情人節即將來臨，對於尚未有生育計劃的伴侶來說，正確而具備成效的避孕措施至關重要。女性在服用避孕藥之前，有些重要的事項必須要注意，特別是關於西柚的攝取。

醫學研究發現，西柚含有一種名為「呋喃香豆素」的化合物成分，這種西柚化合物會影響藥物的代謝過程，會干擾到在人體內參與多種藥物代謝的某種重要物質「酶」，當這種「酶」的活性受到抑制時，會大幅降低避孕藥的功效。「呋喃香豆素」抑制了「酶」，不但會干擾避孕藥，還會影響到降血脂藥、降血壓藥、抗癲癇藥、抗癌藥等之吸收，可謂是很多重要藥物的剋星，所以在很多藥物的服藥指引中，也會提醒忌吃西柚。

了解藥物與食物間的相互干擾作用，可幫助女性更有效地管理性健康和避孕安排。你在不知情下連續地吸取西柚化合物，為保障起見，應把近期所服用的避孕藥視為無效。在停吃西柚後，你可繼續服用避孕藥以穩定月事周期，不過在未來的28天，則必須同時使用其他避孕方式例如安全套，以策安全，情到濃時也不應鬆懈。

資歷：執業性治療師、伴侶關係輔導專業

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李偉儀