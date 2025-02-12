今夜一丁：Lana Rhoades 四仔天后賺到笑

數美國四仔界嘅天后級脫星，Lana Rhoades呢個名字不可不提，單係神速冒起經已創歷史，加埋多次揚威頒獎禮，仲要喺社交平台上擁有過千萬粉絲，實在唔到你唔服！

一脫成名 擁有捷克同斯洛文尼亞血統嘅Lana Rhoades，喺美國伊利諾伊州嘅一個農村出生，自細對住粟米田長大，離開家鄉後，曾經做過餐廳及酒吧侍應，但因為收入唔高，試過回歸田園種粟米，最終都係敵唔過經濟壓力，加埋著名成人產業經理人Mark Spiegler極力游說，於是喺2016年以19歲之齡投身脫界。

Lana Rhoades坦言當時係瞞住父母入行，一開始係演出由成人影片網站FTVGirls製作嘅短片《FTV Girls》，雖然佢喺片中只係用情趣玩具自娛，但憑住真情流露嘅反應，得到唔少好評，可以話係一脫成名。

轉戰網紅界 由於Lana Rhoades嘅氣質清純，又有一副魔鬼身材，好快獲得Evil Angel、Naughty America等大型片廠賞識，不斷送上片約，結果出道約一年就演出超過60套作品，產量驚人，而且坊間反應亦出奇地好，令佢有機會喺2017年競逐AVN、XBIZ、Spank Bank、Nightmoves等多個四仔頒獎禮嘅最佳新進脫星獎，2019年更加喺PornHub頒獎禮上奪得由四仔迷票選嘅「最受歡迎脫星」，冒起速度之快可以話係創下歷史！

除咗拍四仔，阿妹當年一心想搵快錢，所以推出埋全裸寫真，心態上相當進取。到咗近年，佢刻意減產，但唔代表搵夠錢，而係轉攻成人網紅界，自製影片嚟吸流量，結果又係賺到笑，更成為極少數喺社交平台上擁有過千萬粉絲嘅現役脫星！

社交網站

雖然Lana Rhoades起初係為咗搵錢而走去拍四仔，但演出過程帶嚟嘅快感令佢覺得好滿足，獲得過千萬粉絲支持更加係意料之外，登入其社交網，就可以感受到佢嘅魅力有幾勁！

Profile

出生地：美國伊利諾伊州

身高：160cm

三圍：34D-23-38

撰文：魂