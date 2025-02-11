今夜一丁：鹿目凛 嚮往流浪生活

有人話「在家千日好」，如非必要，寧願留喺屋企，唔多想出街，但與此同時，又有人極度唔黐家，鍾意四圍去，甚至有出國流浪嘅想法，好似今日為大家介紹嘅寫真偶像鹿目凜就希望有朝一日可以浪迹天涯。

露出度高 日本藝能界有眾多美女偶像團體，規模有大有細，大部分團隊嘅形象都偏向健康，所以成員們踩入寫真界搵食，性感程度總係點到即止，而鹿目凜嘅演出風格算係比較激嘅一位。現年28歲嘅凜妹，五官標致，笑容甜美，嗰份清純氣質同初出道嘅時候冇咩點改變，而講到身材就更吸睛，一來體態夠瘦，令心口對D奶顯得更為凸出，二來出鏡嗰陣，周不時露波邊，而喺最新推出嘅寫真集入面仲要露出埋下乳，呢種踩鋼線嘅演出風格，喺偶像團體成員中實在比較少見。

志在四方 鹿目凜喺2014年開始做藝能偶像，之後加盟美少女團體「電波組.inc」，平時除咗忙於舞台演出，亦會以插畫家身份推出四格漫畫，更曾經為通訊軟件繪製貼圖。最近，由於凜妹效力多年嘅團隊宣布喺今年解散，所以佢現正隨隊四圍去，參與告別演出。講到畢業後有乜嘢打算，凜妹就喺一次訪問中表示，去體驗流浪生活係選項之一，事緣早前去泰國取景拍攝寫真集嘅時候，遇到一隻流浪狗，當有人行近，呢隻狗一啲都冇理會，好一副我行我素、悠然自得嘅模樣，令佢相當羨慕。身為觀眾，見到偶像有自己嘅想法，當然支持，但最好拍多啲寫真先好出發！

Profile

出生地：日本埼玉縣

身高：5呎3吋

三圍：34D-23-33

社交網站 鹿目凜最近忙於跟隨所屬團體四出登台，只要登入其社交網，就會睇到相關消息，仲可以搵到唔少性感照。

撰文：賢