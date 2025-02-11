睇片學英文：赤色誘惑 睇到面紅紅

紅色（Red）代表喜慶，新正頭見多啲紅色，特別好意頭！與此同時，紅色亦代表火辣、熱情、刺激，好易令人聯想起男女之事，甚至會睇到人面紅耳熱呢！

Red Ace 迷人煙士 玩啤牌，有煙士（Ace）喺手，要令對手投降真係易好多，而喺女人身上就有個部位叫「Red Ace」，足以令堂堂男子跪地兼伸脷，知唔知道係邊度？無錯，答案就係女性嘅蜜洞。涉及「Red」呢個字嘅情色俚語仲有「Red Hot Poker」，同樣係指身體某部位，但就用喺男士身上，暗指胯下兵器。講開兵器，據紐約泌尿科醫院嘅外科醫生David Shusterman稱，兵器嘅硬直形態可以分為4種，分別係莖細頭大嘅「Big Head」、莖大頭細嘅「Big Shaft」、莖頭均等兼向上彎曲嘅「The Curve」，同埋莖頭粗壯嘅巨物「The Bender」，唔知各位男讀者嘅兵器屬於邊一隻？

Red Light District 由來已久 相信唔少好色之徒會因為紅色而諗起紅燈區「Red Light District」，當中嘅妓院則稱為「Red-light House」，但大家又知唔知呢個名嘅由來？話說喺18世紀90年代嘅美國，當時嘅鐵路工人會手持紅燈工作，避免被列車撞親，又因每次出勤都係長途跋涉，谷埋成肚火又無處宣洩，於是一到總站就會急急去尋歡，並將手持嘅紅燈掛喺妓院門外，久而久之，紅燈區變咗妓院區嘅別稱。

《Red Hot & Ruthless》唯美四仔 好多人覺得四仔嘅情慾場面拍得露骨，好似同「唯美」二字扯唔上關係？但只要睇過NSFW Films喺2021年推出嘅《Red Hot & Ruthless》，相信你會有所改觀。影片由Keely Rose、Lacy Lennon、Nala Brooks同Scarlett Mae主演，個個都係樣靚身材正，所以片廠希望透過大量慢動作同特寫鏡頭，帶出床戰過程嘅美感，同埋脫星們七情上面嘅表現。由於拍攝出色，令呢套四仔喺多個四仔頒獎禮上獲得最佳拍攝、最佳發行等多項提名，而Keely Rose更加喺AVN頒獎禮獲得年度最佳新進脫星。

同場加映：《Sailor Marsha 神聖的紅色高踭鞋》 AV女優着上紅色戰衣登場，床上表現會唔會零舍熱情？睇吓由片廠GIGA喺2024年推出嘅《Sailor Marsha 神聖的紅色高踭鞋》，就會得到答案！影片搵嚟高顏值女優水端麻美孭飛，喺片中化身性感水手服戰士Marsha，因造型太性感，經常被人偷拍走光照，搞到好苦惱，一直唔敢變身，某日更被奸黨偷襲同凌辱添！麻美副偈本來就正到痹，喺紅色水手服襯托下，顯得更吸睛，仲有美腿加高踭鞋呢個性感配搭，莫講話奸黨，正義嘅AV迷都好想一親香澤，加埋阿妺喺片中被玩弄到高潮迭起，實在係一套不容錯過嘅佳作！

撰文：魂