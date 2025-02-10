色日放送：內衣夠吸睛 慾火勁上升

女性之所以喺揀選內衣嗰陣諸多挑剔，點止貪靚咁簡單！AV業界資深人士神仙乙就話，只要睇過日本AV界嘅高級誘人內衣系列，就會明白內衣款式關乎個人幸福同「錢」途，只要能夠挑起男士嘅慾火，心想事成不是夢！

視覺壯陽 喺WANZ出品嘅《用性感高級內衣提供風俗服務》入面，佐山愛係一位專門滿足男士需要嘅風俗孃，除咗有一張姣到出汁嘅美麗面孔、一對白滑鮮嫩嘅極品H奶，仲了解到男士好需要視覺刺激嚟壯一壯陽，而絕招就係出動性感內衣。當客人想玩SM嘅時候，佐山愛就換上鮮紅色內衣，綁住對方，然後肆意玩弄；當客人需要陪浴服務時，又會換上黑色魚網裝，再配合潤滑劑大玩波地！由於佐山愛識得玩視覺刺激，每位客人都可以梅開二度，玩到盡興而歸。

連環發功 由Prestige推出嘅《絕頂高級內衣》，女主角美之嶋惠理既有絕色美貌，又有一副白滑纖巧嘅胴體，本來已經能夠令男士慾火高漲，但為咗令心儀對象體驗到高潮迭起嘅樂趣，而絞盡腦汁，終於諗出一個方法，就係換上多款鮮艷誘人內衣。咪以為呢一招冇咩特別，查實乜嘢款式嘅內衣唔係重點，着喺邊個人身上先係關鍵，只見片中男主角一見到惠理嘅內衣Look，即時展現雄風，大戰之後又被另一款內衣Look挑起慾火，結果再嚟一次瘋狂抽擊，令惠理爽到腳都軟埋！

百變癡女 由Moodyz炮製嘅《猥褻內衣巨乳癡女》，講述佐野由真呢位美人兒有一副AV界少見嘅極品Body，唔止心口有對又大又挺嘅G奶，身高更加有成5呎8吋！不過，由真知道鮮花雖好亦要有綠葉扶持，要凸顯副偈有幾正，必須配上精心剪裁嘅高級情趣內衣，於是佢喺鏡頭前頻頻換裝，簡直好似睇緊百變內衣Show！片中嘅男優受到強烈視覺刺激，個個好似食咗成打生蠔再飲埋三鞭酒咁勁，喺猛力抽送下，由真爽到尖叫又潮吹！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：所謂「人靠衣裝」，要吸引異性，識得打扮確係相當重要，就好似高級誘人內衣系列嘅一眾女主角，本來已經好省鏡，着埋內衣上陣就更吸引！喺3部作品中，本仙最鍾意《用性感高級內衣提供風俗服務》，原因係佐山愛又姣又大波，內衣Look正到無倫，又會喺多個場景表演侍客功夫，戰況激烈，令人睇到血脈沸騰。

撰文：賢