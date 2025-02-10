今夜一丁：偶爾性感 「泰」誘人 Nattariya Wangkaew

天生一副好身材，確係有本錢賣弄性感，但成日咁做，好易令觀眾睇到厭，今日為大家介紹嘅模特兒Nattariya Wangkaew就深明「過猶不及」嘅道理，只係偶爾騷吓哥利，就足以引嚟大量網友嘅注目。

呼之欲出 泰國有好多高質模特兒，雖然樣靚身材正，但相對於歐美同業，拍攝性感寫真嘅頻密程度差得遠，但同性格孤寒、唔夠自信一啲關係都冇，而係因為佢哋明白到做嘢要識得留放，喺適當時候賣弄性感，先可以畀到觀眾驚喜。好似來自泰國洛坤府嘅Nattariya Wangkaew，出道以來一直擔任商品及美容模特兒，平時以拍攝廣告硬照為主，縱然有一副迷人靚偈，亦甚少影性感寫真，之不過佢又會喺網民唔留神嗰陣，分享一、兩張養眼靚相，當中一對激凸車頭燈更加係呼之欲出，可以話係不鳴則已，一鳴驚人！

躋身模界 查實Nattariya Wangkaew唔止顏值高、身材正，仲係一名叻女，持有工商管理學位，又經營化妝品零售及批發生意，根本唔使靠賣弄性感嚟搵食。至於呢位老闆娘為何會走咗去做模特兒？原來係為咗搞好盤生意，要知道推廣化妝品，少不免要搵模特兒影吓相，Nattariya Wangkaew心諗自己嘅外形都唔錯，何不親自上陣，擔任店舖生招牌？此舉令阿妹搖身一變成為人氣網紅，更意外地躋身模特兒行列，吸引到唔少商品搵佢拍廣告。雖然Nattariya Wangkaew投身模界嘅出發點係為咗推廣生意，但有人讚賞又點會唔興奮，所以佢會間唔中影番輯性感寫真，向支持者派吓福利。

社交網站 雖然Nattariya Wangkaew只係偶爾性感，但一係唔做，一做就去得幾盡吓，唔止着得勁少布，甫士仲相當誘惑，絕對唔會交行貨，所以登入其社交網前，記得戴定口水肩！

Profile 出生地：泰國洛坤府

身高：5呎6吋

三圍：34F-23-34

撰文：魂