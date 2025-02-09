洋媚女子：另類入廚樂 唔使怕寂寞

早前美國一項調查發現，除睡房外，廚房亦係唔少男女鍾意曳曳嘅性地，想知點解？睇過今次推介嘅四仔作品，答案盡在不言中，而且仲可以有樣學樣，模仿片中男女主角嘅招式，甚至嚟個真空圍裙誘惑，必定會樂趣無窮。

暖男報恩 見到女友用心煮飯仔，身為暖男又點可以零反應？由MOFOS推出嘅《Hunting 4 Amateur Pussy #30》就話畀一眾暖男知，與其讚美幾句，以行動報恩更實際！影片由Serena Hill、Nicole Nichols、Phoebe Kalib等多位巨乳脫星孭飛，喺片中扮演為愛郎煮飯仔嘅最佳女友，身邊嘅暖男見到此情此境，唔心動先奇，於是一個熊抱，又錫又摷，雙方好快已進入狀態，並以活塞運動嚟慰勞女友嘅細心同體貼。呢套四仔浪漫得嚟又激情，實在不容錯過！

存心色誘 身材激凸兼着得性感嘅索女親自下廚，究竟會令你產生食欲抑或性慾呢？睇埋呢套由Twistys製作嘅《When Girls Play #56》先回答都未遲！故事講述男主角約咗一班女同事嚟屋企準備派對食物，呢班同事包括Bella Rolland、Mary Moody、Nicole Aniston等巨乳索女，唔止衣着勁惹火，煮嘢食時仲故意跌奶趷籮兼露底，見到咁香艷嘅畫面，血氣方剛嘅男主角又點能夠把持得住呢？結果喺廚房內逐一將眾女征服。

真空上陣 性學家話夫妻之道要和諧相處，性生活唔協調乜都係假，但老夫老妻好易失去性趣，點算好？呢套由Naughty America炮製嘅《I Have A Wife #94》，就話畀大家知唔係冇計！片廠搵嚟Veronica Weston、Kenzie Anne、Demi Diveena同Jasmine Jae化身人妻，為咗令老公對自己有番性衝動，決定以真空圍裙Look煮早餐，呢個造型真係冇得輸，班老公一見到，下半身即刻硬晒軚，忍唔住要將老婆就地正法！話時話呢條橋之所以Work，老婆副偈要掂至得，睇番呢班脫星嘅上圍，係男人都會心動喇！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：女人要留住男人嘅心，識得煮番兩味好緊要，今次推介嘅3套四仔就有辦你睇，當中《I Have A Wife #94》出到真空圍裙Look，簡直刺中晒男人嘅死穴。另外，《When Girls Play #56》同《Hunting 4 Amateur Pussy #30》搵嚟成班大奶妹參演，見到咁多巨乳，難怪片中男主角會咁性急啦！

撰文：魂