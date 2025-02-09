有性趣：夫妻情趣 口愛獎勵券

早前美國成人玩意品牌Kheper Games推出一款名為「口愛獎勵券」（Blow Job Rewards）嘅十八禁卡牌遊戲，顧名思義，呢款遊戲係同口愛有關，一套共有10張卡牌，以獎券形式設計，卡上寫有「洗碗，可獲口愛」、「修理完成（某樣家具或東西），可獲口愛」等字樣之外，上面更可填寫發出卡牌日期、獎勵券到期日、備註條件等欄目。據Kheper Games嘅首席執行官Brian Pellham稱，當老公完成卡牌上嘅任務後，就可以隨時隨地行使獎勵券，享受老婆嘅口愛服務。而卡牌嘅用意除咗能令夫妻避免因家務事而影響感情外，更希望能夠增加彼此曳曳嘅機會，可謂一舉兩得嘅玩意。Brian Pellham又透露未來會加入更多嘅任務卡牌，同時獎勵方法亦更加豐富，唔知各位人妻對呢款卡Game有冇興趣呢？