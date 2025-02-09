今夜一丁：南奈奈 收身添韻味

農曆新年期間，好多人都會受節日氣氛影響，唔覺意食多咗嘢，又係時候分享吓減肥心得了！之不過唔係出自小記把口，而係由近年成功收身嘅寫真女優南奈奈，用自己嘅靚相話畀大家知，決心同毅力係成功關鍵！

巨乳更激凸 日本寫真界有唔少女優身懷巨乳，之但係個身又橫又大份，搞到對波唔多凸出，今日為大家介紹嘅南奈奈，剛出道時，屬於「惠體女優」，即係身材有啲肥肥哋，所以就算上圍有成H Cup咁勁，望落都唔覺得好震撼！好彩嘅係奈奈有自知之明，於是喺近年積極減肥，經過一番努力，總算有成果，身上冇乜多餘脂肪，令一對H奶更為搶眼，而塊面珠仔亦瘦削咗，令其美貌更加吸引，女人味亦驟然湧現！問到奈奈有乜嘢收身方法，佢就話除咗做運動，仲要從飲食入手，特別係食多啲椰菜去取代米飯喎！

演出勁誘人 講番奈奈嘅成長經歷，原來佢喺高中畢業後就出嚟社會打工，曾經做過糕點師，到咗2020年正式以寫真女優身份出道，當時嘅藝名叫東宮梨紗。由於阿妹嘅身材高挑又豐滿，加上肌膚鮮嫩白滑，一出道已獲得極大注目，第一隻寫真碟更成為銷量榜冠軍添！之後，阿妹同前事務所出現合約問題，惟有改名叫南奈奈，重新出發。為咗令自己嘅寫真事業有所突破，阿妹開始進行收身計劃，令體態愈來愈誘人，仲喺演出風格上作出微調，務求展現出風騷銷魂嘅女人味，結果成功吸引到觀眾目光，人氣亦隨之急升！除咗拍寫真，近年奈奈試過喺酒吧招呼客人，仲做埋賽車女郎添！

Profile

年齡：25歲

身高：5呎7吋

三圍：37H-25-38

社交網站

南奈奈經常參與攝影活動，登入其社交網，除咗會知道佢嘅最新動向，仲會搵到唔少誘人靚相。

撰文：賢