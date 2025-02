洋媚女子：慾女如狼虎 夜夜要疏乎

阿叔鍾意少女,同樣地阿姨都鍾意少男,身為過來人,筆者當然明白前者嘅諗法,但後者又點解咁冧小鮮肉?由Zero Tolerance Films炮製嘅新作《All The Sex He Owes Me》,就會畀到大家答案。影片以熟妻少夫為主題,搵嚟巨乳熟女Codi Vore、Lexi Luna、August Skye同Dee Williams化身人妻,並為佢哋安排一位年輕精壯嘅小鮮肉擔任老公角色。雖然呢一對對夫婦每次出街拖手仔都會惹來指指點點,但佢哋一於少理,皆因性生活過得不知幾咁愉快,仲玩盡一切令人睇到面紅耳熱嘅情趣玩物添!

唔少打工仔都有職業病,未必同健康有關,而係有啲做事習慣戒唔甩,令日常生活受到影響。假如老婆嘅職業係四仔脫星,你估吓佢會有乜嘢職業病?不如等Naughty America嘅新作《My Wife Is My Pornstar #9》話畀你知啦!故事講述Adriana Chechik、Casey Calvert、Jillian Janson等人妻喺脫界搵食,但凡唔使開工嘅日子,佢哋都會捉住老公盡情曳曳,一來習慣咗日日要曳曳,忽然有一日唔使做,就會技癢,周身唔聚財,二來踏入熟女之齡,零舍大食,若然慾望得唔到滿足,就會發晒脾氣!難怪喺片中飾演老公嘅脫星,無一個唔係瘦蜢蜢啦!

簡評:脫界向來不乏大食慾女,當飢渴感一出現,就會有忘我演出,其中《My Wife Is My Pornstar #9》入面嗰班人妻好色得嚟又擁有高顏值,而《Dani Daniels is a Goddess》仲有脫界天后孭飛,演出有幾精彩可想而知。至於《All The Sex He Owes Me》亦係一套動作場面相當刺激嘅佳作,就算劇情薄弱一啲都無傷大雅。