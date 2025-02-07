色日放送：美女搜查官 肉搏冇底線

警匪片睇得多，正義一方為咗打擊罪惡，總係奮不顧身，原來日本AV界嘅搜查官系列都有類似情況，AV業界資深人士神仙乙表示，片中嘅女優為咗對付奸黨，不惜出賣色相，肉搏過程夠晒刺激，睇到人血脈沸騰！

惡有惡報 喺Moodyz製作嘅《女搜查官是雙重間諜》入面，兩位女搜查官波多野結衣同大槻響係長期拍檔，亦敵亦友。某一次，兩人聯手潛入邪惡組織，當結衣同壞人打得難分難解之際，大槻響居然拔槍指向好拍檔！原來大槻響早已變節，成為邪惡組織嘅間諜，當結衣被活捉，即被壞人百般玩弄，仲出動埋SM玩具添！之但係壞分子邊有道義可言，轉個頭就將大槻響同結衣綁埋一齊，繼而淪為4P激戰嘅玩物！大槻響勢估唔到背叛拍檔之後，連自己都遭殃，呢鋪真係惡有惡報！

波大誤事 由Madonna出品嘅《用M奶阻止他們滲透》，講述叶愛係一位熱血搜查官，相當好打，但執行任務嗰陣，好多時因為對波太大而誤事！試過有一次跟蹤奸黨時，叶愛匿喺電燈柱後面，但對波凸晒出嚟，搞到無功而還。某日，叶愛又假扮成空姐，諗住調查奸黨，但對方一見到佢心口對巨乳，就知有古怪，仲將計就計扮唔認得，繼而設下圈套，要求叶愛獻身以換取情報。結果叶愛不虞有詐，獻出火辣肉體招呼一眾奸黨，仲要硬食連環中出，之後梗係一啲情報都攞唔到，睇嚟阿妹都係轉行好過喇！

委身採證 由龍縛推出嘅《潛入搜查官虛假的服從》，女搜查官十束流羽發現企業大老闆鬼山表面上經營正行生意，背後從事大量犯罪活動，後來得悉鬼山需要聘請秘書，流羽決定應徵，方便搜集證據。經過重重考驗，流羽成功埋到鬼山身邊，而為咗博取信任，仲唔介意滿足對方嘅性慾，連SM都玩埋！幸好流羽嘅犧牲並無白費，喺3個月之內，終於查到鬼山嘅罪證，並將對方繩之以法！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙一向鍾意睇警匪片，事關情節緊張刺激，而女搜查官系列就更加正！今次介紹嘅3部作品，本仙最鍾意由波多野結衣同大槻響合演嘅《女搜查官是雙重間諜》，一來兩位AV天后狀態十足，演技同床技都去到爐火純青嘅境界，二來劇情鋪排有晒起承轉合，見到叛徒大槻響慘遭壞人玩弄，實在係大快人心！

撰文：賢