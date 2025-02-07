今夜一丁：YesBabyLisa 挺起巨胸搞噱頭

心繫模界

未必每位性感女網紅都有個模特兒夢，但可以肯定，絕大部分性感模特兒都唔抗拒踩入網紅界，事關可以提升知名度，又可以得到網友打賞，何樂而不為？之不過，早年喺模界出道嘅YesBabyLisa之所以轉戰性感網紅界，可以話係無可奈何嘅決定。話說YesBabyLisa自細就好有表演欲，曾經係樂隊同啦啦隊嘅活躍成員，仲希望有朝一日躋身模特兒行列。為咗圓夢，YesBabyLisa不斷以兼職身份參與模特兒工作，可惜因為要應付學業同家人壓力，只好暫停所有模界工作。高中畢業後，阿妹諗住重啟模特兒事業，但礙於身材唔夠高，應徵時裝模特兒處處碰壁，於是把心一橫轉行性感路線。