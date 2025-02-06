色日放送：栗田惠美露出女總裁

近年網上愈嚟愈多AI美女，唔止樣靚身材正，望落同真人冇乜分別，令唔少寫真女優開始擔心飯碗不保，但今日為大家介紹嘅栗田惠美似乎一啲都唔驚，仲利用AI繪圖技術，令自己嘅魅力提升到另一個層次！

童顏甜姐兒 日本寫真界有唔少童顏美女，就算踏入三張嘢，面上都唔會見到有任何歲月留低嘅痕迹，今年30歲嘅栗田惠美就有辦你睇。出身於千葉縣嘅惠美，氣質清純，萌味十足，一對水汪汪嘅黑眼睛更加係充滿電力，配合埋笑容，足以迷到男人暈陀陀。與此同時，惠美嘅身材亦正到痹，波大腰幼籮又圓，特別係心口嗰對F奶彈力非凡，每次喺鏡頭前表演托胸夾胸，都令人睇到熱血沸騰，加埋一身白嫩肌膚極具透明感，真係勁吸睛！

善用AI科技 惠美讀中學嘅時候喺涉谷被星探發掘，出道以來，一直好受網民歡迎，事關佢成日將性感照上載到社交網，所以獲得「露出天使」同「SNS戀物天使」等稱號。除咗拍寫真，惠美又創立咗自家美容護膚品牌，而且對於創作二次元偶像好有研究，所以早前就被虛擬偶像娛樂公司委任為行政總裁，負責推廣相關文化。話時話惠美真係好鍾意試新嘢，早前利用AI繪圖技術，用於炮製最新寫真集《バーチャル・ヒューマン》，當中嘅靚相呈現出疑幻似真嘅科幻感覺，令人耳目一新。

社交網站 栗田惠美最近忙於為最新寫真集做宣傳，周不時會搞吓活動，登入其社交網就會知道相關消息，仲會搵到唔少靚相添！

Profile 年齡：30歲

身高：5呎3吋

三圍：34F-23-34

撰文：賢