洋媚女子：裸模秘密 床上尤物

樣靚偈正又肯露，令唔少男士都視裸模為女神，甚至係性幻想對象！究竟喺鏡頭背後，呢班裸模有幾豪放？攝影師又會否忍唔住抽水？一於睇吓四仔片廠點樣揭露佢哋嘅好色真面目！

操起狀態 坊間傳聞裸模界天后有個秘密，就係同每位合作過嘅攝影師都有不可告人嘅關係，想知道事情嘅來龍去脈，千祈咪錯過由Pure Passion出品嘅《Lust Unleashed #25》。影片搵嚟4位高顏值脫星Rissa May、Kelsey Kane、Selina Imai同Trinity Olsen參演，故事講述佢哋一入到攝影室，就會發晒姣，係咁挑逗攝影師，直至對方就範為止，而一眾攝影師雖然對於呢個秘密早有所聞，但始終抵受唔住誘惑，一一淪陷。原來呢幾位天后級裸模有個習慣，就係每次拍攝前一定要曳曳，先進入到工作狀態，所以喺歡愉過後就會翻臉唔認人。

旨在尋歡 一般人做裸模係為咗搵錢，而喺Brazzers製作嘅《Slutty Wife Happy Life #20》入面，嗰班加入裸模行列嘅人妻，卻另有目的。影片由Nina Milano、Lenina Crowne、Angela White等多位巨乳脫星主演，故事講述呢班巨乳人妻之所以拋頭露面，係因為閨房寂寞兼肉體空虛，擔任裸模，自然可以大條道理咁色誘身邊嘅工作人員，重拾失落多時嘅自信，並藉住同其他男人鬼混，解決性飢渴兼享受性高潮。富有心思嘅劇情，加上汁液橫飛嘅床戰，係咪胸奴都啱睇！

一觸即發 喺拍攝期間，美女模特兒要擺出各種甫士，難免會同攝影師有肢體接觸，由Digital Sin炮製嘅《Bushy Babes #6》就話畀大家知，慾火好易一觸即發！影片由Hazel Moore、Annabel Redd、Dharma Jones等青春脫星扮演裸模，而喺佢哋身上隱藏住一個秘密，就係一旦畀男人掂親，就會出現性興奮，於是每次拍寫真，總係被慾火焚身，搞到兩腿之間濕度急升！見到咁嘅情況，攝影師又點可能唔心動呢？問題係一放低攝影機，立即被陷入失控狀態嘅裸模擒住，惟有落力配合啦！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：裸模嘅身份，令唔少男士想入非非，仲要係好色嗰隻，確係好適合拍成四仔，而今次介紹嘅3套作品都好有水準，其中以巨乳人妻為賣點嘅《Slutty Wife Happy Life #20》，視覺效果一流，由青春脫星孭飛嘅《Bushy Babes #6》亦好正，但講到拍攝高質，《Lust Unleashed #25》絕對係筆者心目中嘅首選。

撰文：魂