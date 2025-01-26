有性趣：幼師嫁四仔男優惹反對

話說Katy Bampton喺2023年9月跟人氣男優兼成人網紅Robbie Oz結婚，早前接受網絡節目《Love Don't Judge》訪問時，坦言當年跟老公拍拖期間，已受到相當大壓力，事關佢其實係一位幼稚園教師，喺一個派對中認識到對方，幾個月後兩人便拉埋天窗。Katy Bampton表示當時有朋友提醒佢，千祈唔好將同Robbie Oz嘅蜜運照放上社交平台分享，否則會引起掀然大波，對佢亦會有負面影響。而Katy Bampton卻認為工作無分貴賤，加上每次佢到片場探班時，Robbie Oz都會大方分享佢嘅拍攝工作，更讓佢觀摩演出過程，佢覺得既然係咁，點解唔可以對男方公平啲呢？不過當佢父母知道Robbie Oz嘅身份後，便反對兩人嘅婚事，為此Katy Bampton鼓起勇氣辭去幼師工作，索性同老公一齊發展成人網紅事業。