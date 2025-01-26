今夜一丁：花井美理 挑戰30周年

歲月催人老，無可否認，當一個人唔再年輕，樣貌同身材就會逐漸走樣，但喺日本寫真界就有唔少殿堂級女優好似食咗防腐劑，就算出道十年廿年，依然可以綻放出迷人魅力，而今日為大家介紹嘅花井美理更喺最近話要挑戰出道30周年呢！

駐顏有術 雖然話年齡係女人最大嘅敵人，但只要用心保養，延緩衰老一啲都唔困難，甚至有可能令顏值同身材變得比後生嗰陣更吸引，今年已經40歲嘅花井美理就有辦你睇！初出道憑一副蘿莉系面孔而備受注目嘅美理，無論年紀同年資都稱得上係日本寫真界嘅「老將」，但個樣依然Keep住美艷迷人，睇唔出有絲毫老態，勝過好多同齡女性之餘，同舊時嘅佢作比較，更畀到人一種脫胎換骨嘅感覺！

除咗駐顏有術，美理嘅身材亦一如以往咁凹凸有致。值得一提，喺讀書嗰陣，美理對波只係F Cup，剛剛出道嘅時候已變咗H Cup，近年更進一步升Cup為J奶，實在太神奇！

無意收山 早前有傳媒特別邀請美理拍番一輯紀念寫真，以慶祝40歲生日，並進行一次專訪。喺對談過程中，美理話自己當年參觀一個由朋友搞嘅個人藝術展覽，喺場內被藝能事務所嘅星探發現，由於本身對於做藝人唔太感興趣，所以一開始冇落疊，但對方連日不斷致電游說，誠意十足，最終答應簽約，並以寫真女優作為起步點。由於美理嘅上圍激凸，演出風格又夠激，成功喺巨乳尤物林立嘅寫真界企穩陣腳。

美理仲話大概10年前有機會進軍荷里活，但係當時自己所屬事務所咁啱執笠，搞到成個發展計劃都泡湯。之不過，美理並冇因為咁而傷心，家陣亦冇收山打算，仲話會繼續拍寫真，至少要拍到出道30周年為止！

Profile

出生地：日本

身高：4呎10吋

三圍：38J-25-36

社交網站

花井美理唔止拍寫真，仲不時撈過界，試過拍劇拍電影，仲做埋歌手同寫小說，發展相當多元化，登入其社交網就會知道其最新動向。

撰文：賢