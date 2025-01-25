有性趣：四級MMA激發欲望

真係冇諗過四仔同劇集可以扯埋一齊，所以不得不佩服Digital Playground嘅創意，推出四級劇集《Uncaged》，而首集嘅劇情已經相當緊湊，令人有追看欲望，加上MMA格鬥及四級激情演出，更令呢套劇集充滿話題性。故事講述由脫星Megan Fiore飾演嘅女主角Brianna Garcia，為咗成為雄霸格鬥界嘅女鬥士而奮鬥，並憑住一股熱血，得到由男優Danny D飾演嘅健身室老闆兼前MMA選手Jerry Finch賞識，漸漸兩人擦出愛與慾火！正當Brianna Garcia嘅靈慾及事業邁向高峰時，卻要迎戰世界冠軍女格鬥家Hayley Logan。為令格鬥戲演得夠逼真，一眾男女脫星都經過一系列MMA訓練，而激烈嘅四級床戰，加上拳拳到肉嘅擂台格鬥，呢部作品名副其實係色情動作片。