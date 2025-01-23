洋媚女子：激勵下屬 女波士有「偈」

員工係公司最重要嘅資產，身為女波士，想令一眾男下屬瞓晒身咁工作，先要搞好辦公室嘅氣氛，除咗加人工、分花紅之外，原來色誘呢一招都可以振奮士氣！

密室開會 每次聽到開會，唔少打工仔都會面有難色，但喺《Meet The Boss #2》入面，嗰班男員工非但冇牙痛咁聲，仲好熱切期待添！呢套由Digital Sin出品嘅四仔，搵嚟Paul Woodcrest執導，故事講述性感女波士Desiree Dulce、Madison Wilde同Stephanie Love成日會同男下屬進行一對一密室會議，但孤男寡女共處一室，又點止傾公事咁簡單？實情係肉體交流，每次例必搞到汁液橫飛。據呢班鹹濕女波士解釋，咁樣做係為咗提振員工士氣，並非為咗自肥，信不信由你！

肉體獎勵 份工做到好悶，搞到成班男下屬冇晒Mood，係時候要搞番個獎勵計劃了！由四仔片廠Brazzers製作嘅《Overworked Titties #18》，講述由Victoria Summers、Alena Croft、Allison Avery等多位巨乳脫星飾演嘅女波士，眼見辦公室死氣沉沉，試過唔同方法去改善工作氣氛，但成效不彰，直至某一日，呢班女波士發現下屬成日（目及）住自己心口，仲要係舔晒脷嗰隻，於是心生一計，向員工宣布只要成為當月業績最佳者，就能夠成為佢嘅入幕之賓！果然公司上下都落力工作，誓要得到女波士嘅肉體獎勵。

拋胸度橋 假如女波士係脫界天后，身為男下屬會唔會為咗博好感而落力啲工作？由Elegant Angel製作嘅《She's the Boss! #5》就話畀大家知，何止落力咁簡單，仲會做到瞓晒身添！影片搵嚟Sid Knox執導，故事講述Jennifer White、Gal Ritchie、Nicole Doshi呢班脫星開設四仔製作公司，為咗可以炮製出叫好叫座嘅佳作，不斷逼迫男導演及編劇度好橋，殊不知適得其反，佢哋嘅工作效率呈斷崖式下滑，於是拋胸上陣，用自己嘅肉體嚟刺激呢班員工，成效係點，大家不妨慢慢欣賞。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：好色女波士向來係最受歡迎嘅四仔題材之一，今次推介嘅3套作品可以話係各有特色，其中《Overworked Titties #18》同《Meet The Boss #2》嘅劇情頗有新意，加埋一班巨乳脫星嘅精彩演出，視覺效果一流。至於《She's the Boss! #5》由脫界天后孭飛，床戰演出亦好有睇頭。

撰文：魂