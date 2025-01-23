今夜一丁：江里口小夜 冠軍級白玉Body

好多人鍾意欣賞同收藏玉石，其中質地細膩溫潤嘅白玉，唔止帶有美好寓意，仲可以滋養身心添！喺日本寫真界，有位肌膚嫩白嘅女優叫江里口小夜，居然話自己有副「白玉Body」，既然冇機會摸上手驗證吓，惟有落足眼力睇真啲！

一年4碟 每年都有唔少新人投身日本寫真界，汰弱留強在所難免，能夠留低繼續發展嘅女優，當然係質素優秀又有觀眾緣，好似今日為大家介紹嘅江里口小夜，喺2023年出道，至今約一年已火速推出咗4隻寫真映像作品，受歡迎程度可想而知！

今年26歲嘅小夜，相貌娟秀，氣質溫文，笑容甜美，畀到人強烈嘅親切感。當初阿妹係透過選美活動「Young Animal 2023」而踏足寫真界，雖然未有獲得任何獎項，但唔少人記得佢喺自我介紹時，話自己最大賣點係有一副白玉造嘅胴體！點解佢會咁自信？皆因有好多人都讚佢皮白肉嫩，滑溜得嚟帶有透明感，就好似白色美玉咁正！

信心十足 所謂「塞翁失馬焉知非福」，第一次參加選美活動落敗，唔係完全冇得着，至少贏得藝能事務所提供合約。之不過，小夜對自己嘅身材同樣貌好有信心，唔覺得會輸畀其他女仔，於是好快又參加咗另一項選美比賽「Miss ENTAME 2024」，最終坐上冠軍寶座，夠晒叻女！

得獎之後，小夜接受傳媒訪問，透露自己會繼續努力拍寫真，仲希望可以去外國取景添！另外，小夜又自爆家陣係以兼職形式拍寫真，本身嗰份正職同醫護界有關，但到底係護士、醫生抑或售賣醫療用品嘅Sales，佢就大賣關子，表示日後有機會先再話畀大家知喎！

Profile

年齡：26歲

身高：5呎2吋

三圍：35F-24-34

社交網站

江里口小夜為人開朗又親切，好鍾意向網友派福利，Click入其社交網，就會搵到唔少性感相，相當養眼呢！

撰文：賢