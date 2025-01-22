歡樂性講堂：開放式關係增性病風險

Q：本人51歲，女性，上年10月左右，因婦科病入院檢查，得知自己感染沙眼衣原體。過去一年，我分別有兩名固定性伴侶（老公及情人），和他們發生性行為時，均沒有戴上安全套。他們透露在過去一年都曾經與我以外的女性發生性行為，所以我要求他們去做檢查。情人的檢驗結果呈陽性，他與其他女人交歡時，沒有戴安全套；老公卻呈陰性，與其他女人交歡有戴安全套。想問我和他們兩人都發生過不安全性行為，為何一個檢驗結果呈陽性，另一個是呈陰性？是否有人身體會有抗體，還是老公呈陰性可自行康復？

困惑人

A：沙眼衣原體（Chlamydia Trachomatis, CT）又稱披衣菌，屬細菌類型的常見性傳染病，它們以人類為宿主，存於患者的體液、子宮頸細胞、尿道及直腸內，經不安全性行為傳播。醫學統計顯示有2成半男性及7成女性患者沒有病徵，這也是令衣原體感染率上升的因素，可謂防不勝防。由於你是於婦科檢查中才發現感染，如屬無病徵，實在難以推敲在何時感染？陽性者究竟是誰感染了誰？除非丈夫透過進一步血液或尿液檢測沙眼衣原體抗體或抗原，否則無從得知他是否康復者。現時丈夫的檢測結果呈陰性，可能性甚多，例如包括各人感染時間不同、個體免疫系統反應差異、純屬僥倖避過感染等等。

必須留意，沙眼衣原體於痊愈後沒有終身免疫，縱使是康復者，其免疫力通常不強，如再次接觸到感染源，容易出現持續感染、隱藏感染、反覆感染等情況。此外，研究顯示，感染了沙眼衣原體會使人整體的免疫力下滑，導致人體更易感染其他更嚴重的性病例如梅毒、淋病、HPV和HIV病毒等。