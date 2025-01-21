今夜一丁：H奶紺野栞愈弗愈激凸

針無兩頭利，好多女仔為咗減肥，嚴控飲食之餘，又搏命做運動，雖然成功收身，但往往搞到上圍縮水。今日為大家介紹嘅寫真女優紺野栞堪稱奇人，Keep Fit過程唔止冇令心口對H奶細咗，目測仲好似比收身前更激凸！

天賦異稟 讀書嗰陣已經一心諗住投身演藝界嘅紺野栞，喺2015年加入日本寫真界，最大賣點莫過於心口嗰對41H木瓜奶，飽滿又堅挺，每次拍寫真，兩團圓渾嘅肉球硬係包唔住，隔住個芒都Feel到嗰種激凸感！

查實呢位姊系女優稱得上係天賦異稟，早兩、三年試過體重失控，幾乎肥到好似米芝蓮車胎人，幸好佢知道自己再唔Keep Fit，事業同健康都會出現問題，於是努力做運動，日子有功，家陣成副偈有番曲線美，條腰幼咗，個躉結實咗，加埋上圍對爆乳冇細到，睇起上嚟仲激凸咗添！

轉做自由身 除咗身材弗爆之外，紺野栞咁努力Keep Fit，亦令成個人變得容光煥發。喺最近推出嘅第19隻寫真碟《君との栞》入面，你會見到佢唔止頻頻大騷激凸身材，個樣仲好似靚咗、精神咗，絕對可以用「明艷照人」嚟形容！

值得一提，呢隻寫真碟面世之時，正值紺野栞脫離所屬事務所嘅日子，日後會以自由身形式活動，包括演出舞台劇、喺網上直播打機、為日職球隊町田澤維亞進行應援活動等等，當然大家最關心嘅寫真演出依然唔會停，所以佢話一啲都唔擔心工作量會銳減，仲叫各位粉絲密切留意其最新動態呢！

社交網站

紺野栞成日會玩自拍，再將啲性感相上載到互聯網，公諸同好，咁好福利，難怪其社交平台有超過10萬個Followers啦！

Profile 年齡：30歲

身高：5呎3吋

三圍：41H-25-37

撰文：賢