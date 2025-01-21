睇片學英文：誘人雞尾酒快樂盡情溝

喺好多人眼中，Cocktail（雞尾酒）之所以誘人，係因為調酒師會將多種材料溝嚟溝去，口味獨特有層次感，而今次介紹嘅「Cocktail」，雖然唔飲得落肚，但一樣令人嗒落有味，欲罷不能！

Cocktail 同酒無關？ 假如有人問你要唔要試吓「Cocktail」，咪以為對方想請飲雞尾酒，好可能佢喺度講緊情色俚語，暗示有冇興趣漫遊後花園，亦有機會係講緊男妓，所以唔好亂咁回應，費事引起不必要嘅誤會。講起漫遊後花園，日本有一位成人漫畫家以走後門題材成名，佢就係師承日本人氣漫畫家船津一輝、以性愛體位作為筆名嘅菊一文字，其代表作《ANALYST》更加有唔少重口味內容，令唔少好此道者津津樂道。

Jamaican Cocktail 推得更爽 推車仔作為全球3大性愛體位之一，相信唔少男女都玩過，有冇興趣試吓升呢版「Jamaican Cocktail」？咪以為升呢版會好複雜，查實玩法相當簡單，起手式同推車仔差唔多，分別在於男方先擺出單膝下跪嘅姿勢，再將女伴其中一條腿搭喺自己屈起嘅大髀上，就可以進行活塞運動。據性學家表示，由於女方嘅雙腿被張開，男方喺抽送過程中，能更有效地刺激到女伴私處嘅小豆子，令快感倍增，但呢招對雙方體能有更高要求，記得量力而為。

《Double Cum Cocktails》得獎之作 前文講過「Cocktails」可解作漫遊後花園，呢套由Lethal Hardcore喺2004年推出嘅四仔《Double Cum Cocktails》，就將呢種玩法所帶嚟嘅視覺刺激推向極致。影片由當年嘅人氣名導Stoney Curtis主理，仲特別搵嚟Katin、Lani Kaluha、Kami Andrews等多位巨乳脫星參演，呢個陣容唔止為滿足一眾胸奴，仲為交鋒過程帶嚟激烈嘅乳搖效果，配合以主觀角度拍攝，令唔少四仔迷大呼過癮，更加喺AVN、XBIZ、XCRO等多個四仔頒獎禮上奪下最佳攝影、最佳導演等獎項。

同場加映：《黃金雞尾酒BAR》 調酒師係賦予每杯Cocktail獨特「味」力嘅靈魂人物，而由AV片廠neo喺2016年推出嘅《黃金雞尾酒BAR》入面，索女調酒師夏希美波就憑住獨門調酒術而成為酒吧嘅鎮店之寶！事實上，美波調製嘅雞尾酒，不但令人一試難忘，仲因為外形迷人兼態度豪放，深得一班男客人歡心，更排住隊成為其入幕之賓！查實又唔怪得呢班男客咁鹹濕，皆因美波實在太好波，嗰對35F巨乳白滑彈手，仲有一雙逆天長腿，所以喺2014年以Prestige專屬女優身份出道時已人氣高企。可惜佢喺2017年12月宣布引退，之後轉戰藝能界又發展得麻麻哋，所以喺近年已逐漸淡出大眾視野。

撰文：魂