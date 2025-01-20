色日放送：員工大旅行 同事齊放任

曾幾何時，唔少大公司會舉行周年大旅行，慰勞一班員工。AV業界資深人士神仙乙表示，家陣依然有日本公司會為員工提供呢種福利，於是有AV廠借題發揮，以男女同事點樣喺旅行期間互生情愫為引子，帶嚟一場又一場激烈床戰！

由憐生愛 於MOODZY推出嘅《社員旅行中，因為安慰而發生關係》當中，身為公司中層嘅達哥負責處理員工旅行事宜，仲要做埋領隊，幾經辛苦，旅行團終於順利出發，並且喺溫泉旅館下榻。當達哥準備休息之際，後輩望月帆希走嚟搵佢傾心事，話自己被條仔嫌棄。達哥見希妹嘅心情咁差，好言安慰，殊不知對方突然剝光豬，問呢副身材係咪好肥，更捉住達哥雙手撫摸其雙峰，並繼續問係咪好肥……達哥被希妹對K奶搞到慾火急升，先係大讚對方身材好吸引，再提槍上陣，以強烈嘅抽送嚟安慰呢位女同事！

多P狂歡 由Dahlia炮製嘅《社員旅行NTR》，講述人妻入田真綾因老公收入微薄，惟有出外打工幫補家計。某日，真綾獲邀參加員工旅行，喺度假中心玩得勁開心，仲換埋性感三點式任人睇添！成班男同事見到，個個吞晒口水，於是喺食晚飯嗰陣，係咁灌真綾飲酒，方便抽水。飲到醉醺醺嘅真綾，喺男同事嘅熱情愛撫同錫錫之下，慾火高漲，與男同事逐個激戰，跟住再嚟個多P混戰添！

3女圍攻 喺kawaii*出品嘅《一次公司旅行中，我被邀請與女孩們同住一間房間》入面，中年白領德叔同一班後輩參加員工旅行，成班人喺溫泉旅館玩得不知幾咁開心！但最令德叔苦惱嘅係自己被編排同齋藤亞美里、乙愛麗絲、沙月芽衣呢3位年輕女後輩住埋一間房，所以入到房間表現得好唔自在，但另一邊廂，3位後生女都好鍾意成熟穩重嘅中年大叔，而德叔可以話啱晒胃口，於是佢哋決定喺床上圍攻呢位前輩。由於3女識得分頭夾擊，令德叔冇晒還手之力，只好一邊任人魚肉，一邊盡情享受！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：去旅行梗係開心，仲要係公司請，唔去就笨！之不過喺旅行期間亂搞男女關係，小心會被公司秋後算帳啊！3部作品中，本仙最鍾意《一次公司旅行中，我被邀請與女孩們同住一間房間》，事關齋藤亞美里、乙愛麗絲、沙月芽衣呢3位女優唔止身材火辣，仲要係活力十足，圍攻男優嘅畫面好有默契，令成日希望享受齊人之福嘅男士有個望梅止渴嘅機會。

撰文：賢