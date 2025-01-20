有性趣：露樣唔露胸 人氣大不同

日本人氣女Coser Amatsu Pukupu（あまつぷくぷ），早前喺X上發貼感慨話寫真露樣唔露胸，Like數真係少得可憐！佢表示經常喺帳號分享Cosplay寫真嘅萌系巨乳女Coser，並非所有寫真都會騷出一對天賦本錢，部分寫真更會故意遮住個樣，而漸漸便發現一個問題，就係無論佢有冇露樣，但凡冇露胸嘅寫真，Like數都會零舍低。為此佢忽發奇想，先化身成人氣動漫《Re:從零開始的異世界生活》中嘅女角色雷姆，分別拍攝一張露樣唔露胸，及露樣兼露胸嘅自拍照，睇吓網民嘅反應如何？結果發現冇露胸嘅寫真，僅得2千5百個Like，但露胸寫真卻有成1萬9千個Like，兩者Like數相差足有7.6倍！搞笑嘅係貼文一出，網民紛紛表示自己並非巨乳控，只係偷懶冇畀Like喎！不過話說回來，其實Amatsu Pukupu早已結婚，老公就係幫佢影寫真嘅攝影師，加埋人妻身份，會否更加吸引？