洋媚女子：野外露出 慾火燒不盡

正所謂「野火燒不盡，春風吹又生。」查實男人嘅慾火都係咁上下，一旦見到野外露出嘅靚女，就算係光天化日，依然會按捺不住，就好似一班四仔男主角，化身野戰兵團，誓要將對方就地正法！

叢林戰曲 美國四仔睇得多，有冇興趣試吓荷蘭出品？呢套由Amsterdam Amateurs炮製嘅《Spicy & Easy Dutch Women》，以叢林野戰為主題，演出陣容包括Trixie Fox、Serafina Sky 、Esluna Love等多位脫星，部分係之前未拍過四仔嘅素人，希望帶畀觀眾一啲新鮮感。故事講述呢班索女同男伴到叢林探險，雙方行到身水身汗、心跳加速，連慾火都一併飆升，最終熱到忍唔住除晒衫褲，就地解決。雖然影片係荷蘭出品，但只有Trixie Fox來自風車國，其他女郎都係美國妹，唔知大家啱唔啱睇呢？

驅車尋樂 一對男女驅車到荒山野嶺遊玩，居然帶埋毛氈、潤滑油同震蛋，好明顯有蠱惑啦！講緊嘅係四仔作品《Seductions》嘅劇情。影片由Deeper出品，W.C. Walker執導，搵嚟Lilly Bell、Aubrey Lovelace、Mia Molotov同Nina White呢4位青春脫星參演。故事講述熱戀男女為咗共赴巫山，驅車出發，喺四野無人嘅郊外盡情放縱，當中嘅女星爽到七情上面兼叫聲不斷，加埋導演用上大量主觀鏡頭拍攝，令野戰場面顯得更狂野。

天體奇遇 外國有唔少天體勝地，四仔片廠又點會唔好好利用呢？其中Tushy就搵嚟四仔名導Laurent Sky同Julia Grandi幫手，炮製出《My DP #8》呢套佳作。影片由4位高顏值脫星孭飛，包括Chanel Camryn、Charlie Forde、Jia Lissa同Nicole Doshi，片廠仲特登喺美國著名天體海灘拍攝。故事講述4位索女係天體愛好者，一心諗住約埋一齊喺美麗海灘解除束縛，卻意外地吸引到型男同好嘅注意，繼而觸發連場野戰。呢套四仔主打靚人靚景，加埋野戰演出夠精彩，千祈咪錯過！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：野戰向來係四仔常見題材，以靚人靚景為賣點嘅《My DP #8》更加係模範作品，而《Seductions》亦拍得精彩，但貪新鮮嘅筆者對於《Spicy & Easy Dutch Women》最感興趣，事關荷蘭出品真係好少接觸，加埋有素人上陣，令人更加期待。

撰文：魂