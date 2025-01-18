喜雙飛：嬌俏小花 床戰比拚勁

話明係愛情動作片，女優喺床上嘅表現愈生猛，視覺效果就愈精彩！今日為大家介紹嘅兩位AV女優——水卜櫻同鈴之家鈴，唔止樣子甜美又好波，而且喺轉投新片廠之後，床上演出有脫胎換骨嘅表現，究竟邊個嘅活力拚勁更勝一籌？

極品水晶燈 好多AV迷都會留意女優心口對車頭燈夠唔夠大，而喺水卜櫻身上嗰對G奶，唔止白嫩有彈性，仲要係誘人嘅水滴形，用「水晶燈」嚟形容貼切得多，獲得「十年一遇之神乳」呢個稱號，絕非浪得虛名！家陣換上一頭清爽及肩短髮嘅水卜櫻，早喺2017年投身AV界，起初為大廠S1效力，大半年之後就轉投Moodyz旗下，並逐漸成為片廠嘅王牌。查實櫻妹喺出道初期，聲勢唔錯，喺DMM成人大獎中榮獲新人女優獎，又喺FANZA成人大獎獲得傳媒大獎，但新鮮感一過，批評聲音開始出現，有AV迷指櫻妹演出唔夠投入同主動，床上反應愈來愈似死魚添！幸好，櫻妹被S1放棄後，痛定思痛，演出風格走向小惡魔化，識得主動地勾引男人激戰，表演騎乘動作時又會運用自己嘅小蠻腰又扭又磨，將活力盡情釋放！

水卜櫻

年齡：27歲

身高：5呎

三圍：32-22-33

升Cup大翻身 每年都有唔少極具潛質嘅新人投身AV界，但唔係人人都有機會上位，若然所屬片廠冇咩野心，淨係識得推出一啲行貨作品，天仙咁靚嘅女優都會被糟蹋，鈴之家鈴之前就遇過呢種困境！

今年22歲嘅鈴妹，青春可愛，笑容甜美，相當省鏡，而且身材嬌小得嚟又好波，肉地結實，肌膚白嫩，成副戰鬥格，絕對有潛力喺AV界闖出名堂。2023年，呢位長髮美女由AV廠Prestige帶入行，本來備受睇好，但P廠呢幾年只會安排女優拍攝一式一樣嘅系列續作，搞到AV迷睇到悶晒，再加埋廠內大部分資源都放咗喺河合明日菜、涼森鈴等呢幾位師姐身上，實在好難發圍。鈴妹為免人氣愈做愈沉，決定離巢往外闖，隨即得到北都集團旗下嘅WANZ同本中招攬為共同專屬女優，總算可以一展所長！睇番鈴妹嘅新作，床上表現醒神好多，連上圍都好似大咗成個Cup！

鈴之家鈴

年齡：22歲

身高：5呎1吋

三圍：34-23-34

第1回合：鬥身材 腰幼波大嘅水卜櫻，心口對G奶脹卜卜，被稱為「十年一遇之神乳」，加埋肌膚白滑具透明感，係難得一見嘅極品靚Body。至於鈴之家鈴嘅身材都唔弱，凹凸有致，上圍仲好似升咗Cup，但比起櫻妹仲係差啲啲！

第2回合：鬥活力 外形煞食嘅鈴之家鈴，自從同舊東家Prestige講拜拜，明顯開咗竅，知道唔落力演出就無前途，所以喺往後推出嘅作品入面顯得活力十足。同樣地，水卜櫻一出道因演出唔夠主動，慘被S1放棄，但轉會之後，知恥近乎勇，床上表現可以話係異常生猛。

第3回合：鬥激情 水卜櫻出道至今接近8年，好多題材都嘗試過，但片廠Moodyz怕佢太操勞，甚少搵佢拍攝重口味作品。相反，鈴之家鈴喺近期拍咗唔少愉虐作品，中出仲變成指定動作添！

Report：打和！ 童顏巨乳妹水卜櫻喺片廠Moodyz嘅悉心調教下，床上演出突飛猛進，甚至可以話去到爐火純青嘅境界。至於身為後輩嘅鈴之家鈴，無疑唔及櫻妹咁好波，但勝在演出無保留，咩都夠膽試，所以今次比併以和局收場最合理！

撰文：賢