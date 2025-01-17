有性趣：J奶尤物夾爆男優

日本AV界新人雖然青春嫩口，而且亦不乏爆乳尤物，但係當中冇一個能夠成功上位，令事業更上一層樓，原因係佢哋唔識得好好表現自己嘅優點，又唔識擴大事業發展範圍，亦因為咁，好多AV迷仍然繼續追捧J奶尤物松本菜奈實。

今年30歲嘅菜奈實，早喺2015年出道拍寫真，到2017年轉投拍AV，佢身材高挑，心口仲有一對木瓜形J奶，已經夠晒養眼，後來佢積極收身，令微胖體態變得更弗更誘人！除咗拍AV，菜奈實仲努力向粉紅電影界及艷舞表演界發展，真係瓣瓣都撈得掂！及後，菜奈實因為疫情關係而停工，期間修讀簿記課程並獲得2級簿記資格，可以話係AV界其中一位最勤力女優！到回歸AV界繼續工作，佢嘅演出亦相當落力，最近更加獲得AV廠FITCH簽為專屬女優，《美しい人妻のねっとり甘い接吻と高級ランジェリーSEX》就係菜奈實為新東家傾力演出嘅新作，當中大家可以見到實妹發揮其J奶威力大玩胸夾，而且仲姣到出汁咁榨乾男優，演出水準相當高，值得大家支持！